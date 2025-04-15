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氣象署修法 研議高溫納災害性天氣

中央社／ 台北15日電

氣象署正修改氣象法，研議將高溫納入災害性天氣，必要時發布高溫特報，提供地方政府或災防單位應變依據。

中央氣象署長呂國臣今天接受中央社記者訪問時表示，目前氣象法中，對災害性天氣的定義，是指可能造成生命或財產損失的颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等天氣現象，針對觀測結果，發布警報或特報。

呂國臣說，目前氣象署針對高溫只有發布相關資訊，面對極端氣候，正研議將高溫也納入災害性天氣，必要時發布高溫特報，提供地方政府、災防單位作為相關應變措施的依據，預計今年將氣象法修正草案報到行政院。

至於高溫特報的溫度定義，是否參考現行高溫燈號資訊，呂國臣說，可以再討論。

氣象署是於2018年6月15日開始發布「高溫資訊」，透過紅橙黃3種燈號等級，預測各縣市高溫程度，高溫定義為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，黃燈代表氣溫達36度以上；橙燈為氣溫達36度以上，且持續3天以上，或氣溫達38度以上；紅燈為氣溫達38度以上，且持續3天以上。

氣溫 高溫

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