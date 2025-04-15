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華信航空新開高雄-馬祖南竿航線 今起開放訂位

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
華信航空今宣布自6月6日起新開高雄-馬祖南竿定期航線，並於即日起對外開放訂位。圖／華信航空提供
華信航空今宣布自6月6日起新開高雄-馬祖南竿定期航線，並於即日起對外開放訂位。圖／華信航空提供

華信航空繼2023年開航台北-馬祖南竿航線，讓台北往返馬祖天天有班次外，今再宣布自6月6日起新開高雄-馬祖南竿定期航線，並於即日起對外開放訂位，成為南台灣唯一直飛馬祖的航線。

華信航空表示，自6月6日起，華信航空每周五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次上午11時15分由高雄小港機場起飛、中午12時55分抵達馬祖南竿機場；而回程AE7926班次則於下午1時40分由南竿起飛、下午3時20分抵達高雄。此航班將提供往來高雄、馬祖便捷的空中交通服務，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。

華信航空說，馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島熱門旅遊景點。現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機，旅客可搭乘華信航空班機從台北、高雄直飛馬祖，探索馬祖獨特迷人的風采。

華信航空高雄-南竿是南台灣唯一直飛馬祖的航線，民眾可利用華信航空客服專線412-8008（手機+02）、官網www.mandarin-airlines.com、手機APP、超商ibon或Famiport訂位購票。

現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機。圖／華信航空提供
現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機。圖／華信航空提供

南竿 航線 華信 馬祖

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