追粉紅超跑必看！ 白沙屯媽祖進香台鐵疏運班次曝 這天增開普悠瑪

白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動5月登場，台鐵公司將於5月1、2、10、11日共計4天，加開區間（快）車76列次。5月1日當天增加1列次普悠瑪自強號，及5月1、10、11日這3天增加15列次莒光號增停白沙屯站、加掛111列次（原4車編組改為8車編組），海線運能提升近6成6，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

台鐵公司表示，相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網（ http://www.railway.gov.tw ）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。為便利民眾乘車，建議預先購買回程車票，或多使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。