協和四接曝能源軍事風險 環團籲納軍事、爆炸模擬評估

美國總統川普近期提出「對等關稅」政策，台灣政府宣布將擴大對美採購，包括液化天然氣在內，以降低雙邊貿易逆差。不過，公民團體質疑這樣的應對策略將把台灣推向「能源依賴」、「碳排風險」與「國防安全漏洞」的三重危機，民團更以台電在基隆推動的協和四接案為例，此案曝露出國防與能源安全隱憂，呼籲政院納入軍事風險、爆炸模擬等等重新評估。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，在美方壓力下，台灣被迫加碼採購液化天然氣，甚至還傳出被迫將投資高達440億美元於美國阿拉斯加的輸氣管線。他指出，美國液化天然氣價格比卡達、澳洲高出1.5倍，長期將衝擊我國能源價格與碳排表現。到2032年台灣預計將擁有7座LNG接收站、49座儲氣槽，人均儲氣量將為日本2.2倍、韓國1.7倍，密度遠高於其他先進國家，這在地狹人稠的台灣將帶來巨大的潛在災難。

王醒之以協和四接為例，儲氣槽距離最近民宅僅400公尺，距威海營區與內木山軍事設施分別僅1400與1900公尺，座落於基隆港嘴、緊鄰軍港，極易成為戰時攻擊目標。讓人憂心台灣接收站可能已被鎖定為潛在打擊目標。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅也指出，馬來西亞近日的燃氣爆炸造成500公尺內建物嚴重受損，而四接除管線外還有大型儲槽，一旦發生事故，影響更甚。她引用中油先前對台中二接的風險評估指出，一旦儲氣槽陷入火場，應對周邊1600公尺全面撤離。

公民團體也從能源轉型角度提出質疑，海洋大學名譽教授李昭興指出，天然氣為高碳排能源，台灣若擴大採購反而可能因碳關稅而損失更多。他認為，地熱是台灣原生能源，北北基宜火山帶潛能豐富，不需進口、低碳又分散，更具能源韌性。台灣若與美國合作，引進地熱技術，將是更符合國安與環保的選項。

台灣地熱資源發展協會常務理事王守誠補充說，經濟部已將地熱納入重點發展目標，預計2030年可達1.2GW容量。他強調，現代鑽井技術進步快速，從初期需時80天縮短至17天，開發地熱速度與成本大幅降低，應儘速納入電力布局主軸。

此外，文化協會總幹事張雯玲也指出，協和四接所填海的區域歷史上即為戰略要地，若遭攻擊，碼頭崩塌、土石傾洩，恐堵塞基隆港航道，形成台灣百年國安危機。

王醒之呼籲，協和四接不僅是環境議題，應由行政院主導進行軍事風險評估、爆炸壓力模擬與應變計畫研擬，才能對國人負責。