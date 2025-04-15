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完美煮出古早味地瓜飯！農糧署曝防黑步驟：關鍵5分鐘不可少

聯合新聞網／ 綜合報導
農糧署分享「煮出漂亮地瓜飯」的小撇步，讓地瓜不僅香甜鬆軟，還能保有美麗色澤、不易變黑。圖／Ingimage
農糧署分享「煮出漂亮地瓜飯」的小撇步，讓地瓜不僅香甜鬆軟，還能保有美麗色澤、不易變黑。圖／Ingimage

許多台灣家庭早年因應物資匱乏，常在白米中加入地瓜一起煮，既能增加份量又兼顧飽足感。如今這道古早味依舊受到許多人喜愛，農糧署也特別分享「煮出漂亮地瓜飯」的小撇步，讓地瓜不僅香甜鬆軟，還能保有美麗色澤、不易變黑。

農糧署在臉書發文表示，台灣地瓜主要來自雲林、彰化、台南等地，常見品種包含黃金地瓜（台農57號）、紅心地瓜（台農66號）與紫芋地瓜（台農73號），各自擁有不同的風味與口感，適合依喜好選擇。

至於該如何煮出色香味俱全的地瓜飯？農糧署建議，地瓜清洗乾淨後，以滾刀方式切成適口大小，再泡水5分鐘，除了能讓口感更濕潤，也能減少氧化變色。接著把洗好的米與地瓜一同放入電鍋，覆水後照平常流程煮飯即可，簡單又美味。

地瓜 農糧署

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