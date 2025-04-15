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響應422世界地球日 捷安特、美利達單車拍賣500元起標
台北市動質處響應422世界地球日低碳新生活，與環保局攜手推出再生家具及二手腳踏車網路拍賣，於4月22日當天中午12時開標，計有精選再生家具30件及二手腳踏車17輛，再生家具底價為200元至3000元，腳踏車多以500元起標，包括捷安特和美利達品牌。
動質處指出，拍賣物品均為民眾聯繫環保局清潔隊，預約清運回收的家具物品，廢棄腳踏車為民眾檢舉長期占用市區道路，經公告7日車主未逕行移置，將依廢棄物清理法處理，經環保局資源回收隊挑選尚堪用家具、腳踏車，基本維修整理清潔後，上網線上拍賣。
動質處提醒，家具及腳踏車是回收二手家具，並非新品，有損傷、缺陷等瑕疵，或輪胎龜裂磨損及煞車皮老舊的可能性，網站照片僅供參考，實際物品以現場為主，民眾務必前來內湖再生家具展示場現場勘查家具或腳踏車之現況，評估後再下標，以避免事後棄標影響權益。
動質處指出，為響應減碳新生活，促進資源再利用，動質處特別結合悠遊付，即日起至4月30日止於惜物網網站使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶付款，單筆滿500元回饋「50元現金回饋券」1張，讓民眾省錢、做環保又享回饋。另自即日起至4月22日止，上午9時至下午5時(周一及周六除外)於環保局內湖展示場現場展示。地點在台北市內湖區行忠路178巷1號；電話(02)2791-9622
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