深夜陸送典藏車輛粉絲爭睹搶拍 鐵博2呼籲：安全第一

鐵道博物館陸送新入藏的典藏車輛時，總吸引鐵道迷爭睹、搶拍，卻出現干擾情事。「國家鐵道博物館籌備處」臉書粉專今天呼籲「鐵粉」，拍攝時務必遵守交通規則，並配合現場人員指揮，與運送車隊保持安全距離；陸送多是深夜時段，勿大聲喧嘩及任意穿越道路，更不要擅入民宅私有土地範圍強拍取景。

鐵博說，感謝熱情的鐵博粉絲深夜一起陪伴，留下許多珍貴的陸送照片。但近期有部分民眾拍攝時脫序、違反交通規則，或甚至謾罵前導車人員的行為，已經嚴重影響陸送作業及粉絲的自身安全。

鐵博表示，理解追車的同好對於紀錄珍貴車輛保存過程的熱忱，也為了後續陸送本館車輛過程安全，但是鐵路車輛的陸送運輸是高度專業，運送車隊最大的任務是完成交付，確保過程不會有意外危險。提醒民眾，拍攝時務必遵守交通規則，並配合現場人員指揮，與運送車隊保持安全距離，尤其大車死角多，稍有不慎即可能釀成嚴重事故。

運送車隊抵達鐵博時間多半是深夜，鐵博表示，請勿大聲喧嘩及任意穿越道路，避免影響居民安寧及用路人安全，也不要擅入民宅私有土地範圍強拍取景。拍攝時安全第一，「這次沒拍到沒有關係，以後來鐵博一定都能看到」。