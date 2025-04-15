快訊

MLB／就說了不用擔心！大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

深夜陸送典藏車輛粉絲爭睹搶拍 鐵博2呼籲：安全第一

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
鐵道博物館陸送新入藏的典藏車輛時，總吸引鐵道迷爭睹、搶拍。圖／取自「國家鐵道博物館籌備處」臉書粉專
鐵道博物館陸送新入藏的典藏車輛時，總吸引鐵道迷爭睹、搶拍。圖／取自「國家鐵道博物館籌備處」臉書粉專

鐵道博物館陸送新入藏的典藏車輛時，總吸引鐵道迷爭睹、搶拍，卻出現干擾情事。「國家鐵道博物館籌備處」臉書粉專今天呼籲「鐵粉」，拍攝時務必遵守交通規則，並配合現場人員指揮，與運送車隊保持安全距離；陸送多是深夜時段，勿大聲喧嘩及任意穿越道路，更不要擅入民宅私有土地範圍強拍取景。

鐵博說，感謝熱情的鐵博粉絲深夜一起陪伴，留下許多珍貴的陸送照片。但近期有部分民眾拍攝時脫序、違反交通規則，或甚至謾罵前導車人員的行為，已經嚴重影響陸送作業及粉絲的自身安全。

鐵博表示，理解追車的同好對於紀錄珍貴車輛保存過程的熱忱，也為了後續陸送本館車輛過程安全，但是鐵路車輛的陸送運輸是高度專業，運送車隊最大的任務是完成交付，確保過程不會有意外危險。提醒民眾，拍攝時務必遵守交通規則，並配合現場人員指揮，與運送車隊保持安全距離，尤其大車死角多，稍有不慎即可能釀成嚴重事故。

運送車隊抵達鐵博時間多半是深夜，鐵博表示，請勿大聲喧嘩及任意穿越道路，避免影響居民安寧及用路人安全，也不要擅入民宅私有土地範圍強拍取景。拍攝時安全第一，「這次沒拍到沒有關係，以後來鐵博一定都能看到」。

博物館 粉絲 鐵道迷

延伸閱讀

影／為熱愛汽車的四歲兒子圓夢 媽媽發文徵求跑車意外招來12台豪華車隊

影／大甲媽回鑾清水沙鹿人潮達高峰 鋼管熱舞車隊吸晴

傳以軍濫殺救援醫護車隊！以色列辯稱車輛可疑 罹難者手機影片佐證

Red Bull 車隊 Max Verstappen 創日本大獎賽四連霸 以限定版塗裝在 Honda 主場完美道別

相關新聞

協和四接曝能源軍事風險 環團籲納軍事、爆炸模擬評估

美國總統川普近期提出「對等關稅」政策，台灣政府宣布將擴大對美採購，包括液化天然氣在內，以降低雙邊貿易逆差。不過，公民團體...

川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

78歲的美國前總統川普（Donald Trump）近日健檢報告曝光，不僅身體數值亮眼，更讓專業醫師驚呼「比很多台灣人還健康」。台大醫院前兒科醫師、「蒼藍鴿」吳其穎在臉書粉專分析川普的健檢結果，指出他在「三高」的控制方面表現極為優異，尤其壞膽固醇（LDL）僅51 mg/dL，即便如此仍持續服藥控制，展現出長期健康管理的態度。

ZARA販售「進口碗」重金屬鉛超標 城市綠洲餐具也違規

衛福部食藥署今公布，知名品牌「ZARA」旗下的家居品牌，從中國大陸輸入一批陶瓷碗，被發現重金屬鉛含量超標；由戶外用品專賣...

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者 消基會籲公平會調查

台灣筆電廠商喜傑獅在世界12強棒球錦標賽期間，於臉書、IG等社群平台發起「1個讚折抵1元」活動，不料事後跳票修改規則，近...

北台灣今降溫原因曝 周五起變天轉溼 這天雷雨轟中部以北

晴朗穩定的天氣在本周後期即將轉變。中央氣象署預報員林定宜表示，今明兩天都有輻射冷卻，所以清晨夜晚的溫差相當大，尤其中南部...

泰迪熊細菌量是「馬桶坐墊的兩倍」！醫指可能引發感染疾病

不少孩子將泰迪熊等絨毛玩具視為生活中的重要夥伴，日夜相伴。但一項研究顯示，這些看似無害的毛絨玩具暗藏的細菌量是普通馬桶坐墊的兩倍，應引起家長警覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。