ZARA販售「進口碗」重金屬鉛超標 城市綠洲餐具也違規

衛福部食藥署今公布，知名品牌「ZARA」旗下的家居品牌，從中國大陸輸入一批陶瓷碗，被發現重金屬鉛含量超標；由戶外用品專賣店「城市綠洲」從大陸進口的摺疊餐具，溶出試驗不合格，不適合作為盛裝食品的容器具，2件產品都已在邊境退運或銷毀，邊境檢驗則從一般抽批調整為加強抽批。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，荷蘭商愛特思股份有限公司台灣分公司，從大陸輸入品牌名為「ZARA HOME」的陶瓷碗，被檢出重金屬鉛10ppm。食藥署副署長林金富說，依「食品器具容器包裝衛生標準」，玻璃、陶瓷器、施琺瑯器具、容器深2.5公分以上，且容量1.1公升以下，重金屬鉛的合格標準為5ppm以下。

林金富表示，業者近半年從大陸輸入257批陶瓷碗，只有這1批不合格，共3.29公斤全數退運或銷毀，在邊境針對業者從同產地進口的同號列產品，檢驗強度從2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批；包含今天公布的品項在內，近6個月整體自大陸輸入的陶瓷碗共4287批，其中2批不合格。

同樣從大陸輸入的，還有城市綠洲股份有限公司的「MUN'S &」摺疊餐具。林金富指出，為了模擬盛裝食物的情境，將這批產品中的夾子，以攝氏95度的水、4％醋酸，以及攝氏60度的20%乙醇放置半小時，發現蒸發殘渣值分別為43ppm、194ppm及51ppm；湯勺以攝氏95度的4％醋酸放置半小時，蒸發殘渣值32ppm；漏勺以攝氏95度的水和4％醋酸放置30分鐘，溶出的蒸發殘渣值為32ppm和102ppm。

林金富表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以聚醯胺（尼龍）為合成原料的塑膠，其溶出試驗水溶出的蒸發殘渣合格標準皆為30ppm以下，因此，此案不符合食品安全衛生管理法第17條規定。

林金富說，業者近半年從大陸輸入的塑膠容器具共2批，其中1批不合格，共退運或銷毀68.09公斤，在邊境針對業者從同產地進口的同號列產品，檢驗強度從2%至10%一般抽批，調整為20%至50%加強抽批；包含今天公布的品項在內，近6個月整體自中國大陸輸入的共136批，有1批不合格。

今天公布的不合格品項共7批，包含日本鮮柑橘、印度香芹粗碎、大陸鹿茸萃取粉、摺疊餐具、美耐米餐具和碗，還有美國鮮橙。

林口長庚醫醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，很多陶瓷餐具都會上色，不過有些顏料可能含鉛，不管陶器或瓷器，甚至是鑄鐵鍋，如果要裝食物，最好避免用顏色面接觸食物，長期食用可能會汙染食物，導致多重器官危害。

顏宗海說，因為鉛會作用在粒腺體，導致器官功能異常，像是會影響腎臟導致腎衰竭、腎功能低落；影響心臟導致高血壓、心臟病；作用在血液造成貧血；作用在神經系統，包括神經病變、走路不穩、手麻等，小朋友更可能有過動、自閉、注意力不集中等狀況。