喜傑獅「1讚折1元」反告消費者 消基會籲公平會調查

台灣筆電廠商喜傑獅在世界12強棒球錦標賽期間，於臉書、IG等社群平台發起「1個讚折抵1元」活動，不料事後跳票修改規則，近期更提告購買筆電的民眾。消基會今指該公司已涉及違法，呼籲公平交易委員會介入調查，並對喜傑獅給予應有的行政處罰。

消基會指出，根據「1個讚折抵1元」活動規則，消費者在官方網站下單任何筆電均可享有相應的折價優惠。這一優惠措施迅速引起了網友的熱烈反響，活動的按讚數在短時間內便累積至1.7萬個，事後業者不但多次修改活動規則，最終甚至下架活動。最近，業者更對購買筆電的328名消費者提起訴訟，讓人懷疑其不願出貨的意圖。

消基會對此事件進行了調查，發現「喜傑獅」的公司名為天獅國際股份有限公司，資本額僅有100萬元，但業務範圍卻涵蓋了菸酒、飲料、食品、布料、寢具、廚房器具、文教用品、樂器、育樂用品、電器、電腦及事務性機器設備、電信器材、資訊軟體及電子材料等多項批發業務。消基會質疑，公司資本額如此有限，在策劃活動時是否考慮到能否承擔活動所產生的成本？

消基會表示，消費者在看到活動公告後，基於對活動的信賴而進行了相關交易。如果商家事後無故取消，便等同傳達虛偽訊息給消費者。根據公平交易法第21條第1項的規範，商家不得以虛偽不實的方式呈現與商品服務交易有關的事項。因此，無故取消抽獎活動或取消中獎人資格的做法，顯然已違法。

消基會說，根據同法第42條，如果商家違反上述規定，公平會可限期令違反的商家停止、改正這樣的行為，並採取必要的更正措施，例如刊登更正廣告等。此外，商家也可能面臨新台幣5萬元至2500萬元的罰鍰。如果限期屆滿，商家仍未遵從公平會的指示，公平會可繼續按次對其處以高達新台幣10萬元至5000萬元的罰鍰。

消基會呼籲公平交易委員會介入調查，並對喜傑獅給予應有的行政處罰，以導正市場秩序，降低消費者受害的情況。只有透過適當的法律手段，才能有效維護消費者的合法權益，並促進市場的健康發展。

消基會認為，本案除應移送公平交易委員會外，若經調查有涉及刑法第339條之詐欺罪嫌，也應移送檢調單位處理，建議業者於舉辦該類活動應注意相關規定，否則易因小失大。

消基會也提醒民眾，於網路上參加各類抽獎或促銷活動時，應注意舉辦活動之業者是否為有信譽之商家，並注意該活動是否有請如律師等公正人士監督或於抽獎時全程錄影，以免滋生糾紛。