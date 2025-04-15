北台灣今降溫原因曝 周五起變天轉溼 這天雷雨轟中部以北

晴朗穩定的天氣在本周後期即將轉變。中央氣象署預報員林定宜表示，今明兩天都有輻射冷卻，所以清晨夜晚的溫差相當大，尤其中南部日夜溫差可以達到10幾度之多。周四之前溼度都是很乾，天乾物燥，要小心火燭。周五之後由於天氣開始變得比較不穩定，周六鋒面位於北部海面，周日鋒面通過，所以水氣不斷增多，可能還是有短暫陣雨或雷雨，要特別注意周五之後天氣不穩定的變化。

林定宜表示，今天清晨台灣上空有些高層的捲雲通過，這些捲雲所帶的冰晶不會帶來什麼降雨，所以沒有看到降水回波。今天大氣溼度比較乾燥，各地晴到多雲為主的天氣。

未來的天氣預測，林定宜表示，今天由於受到移動性高壓影響，帶來的東北風，北部和東北部今天的天氣比昨天涼一點點，其他地區還是屬於溫暖的天氣型態。明天移動性高壓已經移動到日本南方海面，台灣附近已經轉成東南風的風向，因此明天東北季風會稍微減弱，溫度在白天的時候會稍微回升，尤其是北部和東北部地區。

林定宜表示，周四風向逐漸轉成偏南風，周五鋒面在華南到台灣北方海面建立，所以從周五之後，由於鋒面的建立，水氣會逐漸增多，天氣也會不穩定。到了周六也是一樣，鋒面位於台灣北部海面，尤其是北台灣地區中午過後的中部地區和其他山區可能局部短暫午後雷陣雨。周日鋒面通過，天氣更加不穩定。下周一華南附近還是有水氣，台灣附近轉成偏南風，水氣仍然比較多。

今天天氣預測，林定宜表示，今天晴到多雲為主，只有東半部地區、恆春半島有一些零星短暫雨。西半部日夜溫差比較大，在10幾度之多。

未來降雨趨勢，林定宜表示，明天、周四水氣偏少，只有東半部和恆春半島零星短暫雨。周日隨著水氣逐漸增多，天氣變得不穩定。周六鋒面位於台灣北部海面，周日鋒面通過，所以天氣會愈來愈不穩定。周六之後北部、中部、南部山區、其他山區中午過後下雨的機率比較高。周日鋒面通過，中部以北和東北部地區都有短暫陣雨或雷雨，花東、南部也可能有短暫陣雨，南部山區有短暫午後雷陣雨的機會。

林定宜表示，下周一水氣仍然偏多，北部和東半部、中南部山區下雨機會也是比較高一點。

未來溫度趨勢，林定宜表示，今明兩天受到輻射冷卻效應影響，今天因為東北季風稍微增強一些，北台灣高溫25、26度左右，屬於比較舒適；不過，中南部地區白天仍有29、30度，日夜溫差比較大一些。明天東北季風稍微減弱，北部和東北部溫度比今天稍微回升一點點，中南部依舊日夜溫差比較大一些。

林定宜表示，周五之後，由於水氣增多，鋒面也慢慢接近並且通過，低溫因為比較沒有輻射冷卻效應，所以會持續回升，高溫大致上因為下雨的關係，屬於比較持平的狀況。