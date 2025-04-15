電費漲？民眾疑電子表計費出包 台電揭真正原因

你發現家中的電費增加了嗎？宜蘭有民眾在網路貼出自家電費帳單，最近一期電費爆增3500元，底下網友紛紛回應去年電費不到4千，今年1萬多元；感覺換了電子式電表後，電費貴很多。台電宜蘭營業處表示，去年10月中新電價上路，導致有人最近收到帳單，發現電費增加，與電子表無關。

傳統電表需要人工抄表，宜蘭地區近年來陸續更換電子式電表，採自動連線，用戶有用電負載時，電表才會計算度數。昨天有民眾在臉書貼出電費帳單，他家上一期帳單從一樓到三樓總共3800元，這一期的一樓電費與上一期差不多，但二樓與三樓爆增3500元，請問鄉親，有人改電子表計費嗎？

底下網友紛紛回應，「我們家也是」、「有，增加一倍」、「看到電費傻眼到爆」、「以前電費都不會超過1500元，這次多繳500元」、「本期比去年同期多出800多度」、「越接近夏天，只會越扯而已」。

也有網友表示，「電子計費感覺貴了很多，但查表也沒問題」、「真的，新電表很貴」；甚至懷疑「電子表，本身不吃電嗎？」建議先確認看看線路有沒有問題。

台電宜蘭營業處得知反映，馬上連繫貼文者，派人前往檢測服務，研判該用戶可能是電熱水器整天都沒有關，而且設定溫度70度，熱水器一直處在重複在發電燒煮熱水的狀態，建議住戶洗完澡或白天出門時，把電熱水器關掉，回家使用前1小時開啟，避免耗電。