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華信航空新開高雄-馬祖南竿航線 即日起開放訂位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華信航空規劃自2025年6月6日起新開高雄-馬祖南竿定期航線。（華信提供）
華信航空規劃自2025年6月6日起新開高雄-馬祖南竿定期航線。（華信提供）

華信航空繼2023年開航台北-馬祖南竿航線、天天有班次由台北往返馬祖之後，再度於南部地區增開馬祖新航線，華信航空規劃自2025年6月6日起新開高雄-馬祖南竿定期航線，15日正式宣布即日起對外開放訂位。有搭機需求的民眾可透過華信航空客服專線、華信網站及華信APP訂位購票，購買華信航空高雄-馬祖南竿機票。

華信指出，自6月6日起，華信航空每周五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次11:15由高雄小港機場起飛、12:55抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於13:40由南竿起飛、15:20抵達高雄。華信航空提供往來高雄、馬祖最便捷的空中交通服務，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。

馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島熱門旅遊景點。現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機，旅客可搭乘華信航空班機從台北、高雄直飛馬祖，探索馬祖獨特迷人的風采。

華信航空高雄-南竿是南台灣唯一直飛馬祖的航線，歡迎民眾利用華信航空客服專線、官網、手機APP、超商ibon或Famiport訂位購票。

南竿 華信航空 馬祖

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