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關稅戰下一波恐衝擊藥品 邱泰源：有準備請國人放心

中央社／ 台北15日電

美國商務部14日表示，將針對進口半導體和半導體製造設備，以及藥品和藥物成分等產品進行調查，為後續徵收新關稅鋪路。衛福部邱泰源今天表示，無論是藥價調整的因應，或缺藥的平台靈活性，衛福部都做最好的準備，保障國人用藥的充分和安全，請國人放心。

行政院長卓榮泰今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，邱泰源在會前受訪時做上述表示。

美國對等關稅政策引發全球震盪，外界預期藥品恐將成下一波加徵關稅對象，引發國人對於從美國進口藥品是否漲價疑慮。

對此，邱泰源表示，預防勝於治療，衛福部都有就各種可能會發生的情況做妥善的準備，對人民的健康很重要的藥品，一定要妥善準備。

邱泰源說，雖然美國對等關稅目前沒有到藥品、醫材，但關稅變來變去，還是很擔心進口的藥會有所漲價的可能性。不過，在「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條寫得很清楚，如果有漲價的話，經過成本分析，跟健保署申請，健保署據此來調價，不會影影藥物的進口，衛福部在缺藥部分都做最好的準備。

媒體詢問美國進口藥品中有不少都和癌症用藥有關，邱泰源指出，台灣大概有10%的藥品是從美國進口，衛福部有關心到癌症藥品的進口量，一定要符合國內的使用，有可能會漲價的，都做最好的準備，請國人安心，無論是在藥價調整的因應，或是缺藥平台的靈活性，政府會以這2個機制來保障國人用藥的充分和安全，請國人放心。

美國 衛福部 邱泰源 關稅

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