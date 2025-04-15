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川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

78歲的美國前總統川普（Donald Trump）近日健檢報告曝光，不僅身體數值亮眼，更讓專業醫師驚呼「比很多台灣人還健康」。台大醫院前兒科醫師、「蒼藍鴿」吳其穎在臉書粉專分析川普的健檢結果，指出他在「三高」的控制方面表現極為優異，尤其壞膽固醇（LDL）僅51 mg/dL，即便如此仍持續服藥控制，展現出長期健康管理的態度。

「蒼藍鴿」直言，「你可能不喜歡他，但你不得不承認，川普的三高數值管理得比很多台灣人還要漂亮」。他整理出白宮公布的健檢數據如下：

身高：190.5 cm，體重：101.6 kg

血壓：128/74 mmHg，心跳：62 次/分鐘

壞膽固醇（LDL）：51 mg/dL（非常優異）

好膽固醇（HDL）：77 mg/dL

總膽固醇：140 mg/dL

三酸甘油酯（TG）：56 mg/dL

空腹血糖：89.7 mg/dL，糖化血色素（HbA1c）：5.2%

「蒼藍鴿」指出，川普長期服用Rosuvastatin與Ezetimibe來控制膽固醇，並固定服用Aspirin預防心血管疾病。他也藉此提醒民眾，不應因數值達標就自行停藥，「壞膽固醇小於130 mg/dL就停藥？別鬧了，川普控制到51 mg/dL都還在吃，代表這是長期控制，不是看到數字漂亮就可以收兵」。

除了基本健康數據外，川普的疫苗施打狀況也成為關注焦點。「蒼藍鴿」另發一篇貼文指出，川普所有建議施打的疫苗都已更新至最新狀態，顯示其醫療團隊極具專業性，「川普身旁的醫療團隊絕對屬世界上最權威的專家，與其看一堆陰謀論者提出的假消息連結，不如直接看世界第一強權領袖怎麼做」。

至於心理狀況，「蒼藍鴿」表示，川普在生理層面確實無虞，但從其過往發言來看，「認知功能可能才是問題所在」。儘管如此，從整體健檢數據來看，川普的身體狀況仍可說是活力十足，絲毫看不出即將邁入八旬之齡。

川普 膽固醇

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