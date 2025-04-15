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泰迪熊細菌量是「馬桶坐墊的兩倍」！醫指可能引發感染疾病

聯合新聞網／ 綜合報導
絨毛玩具暗藏的細菌量驚人。示意圖／ingimage
絨毛玩具暗藏的細菌量驚人。示意圖／ingimage

不少孩子將泰迪熊等絨毛玩具視為生活中的重要夥伴，日夜相伴。但一項研究顯示，這些看似無害的毛絨玩具暗藏的細菌量是普通馬桶坐墊的兩倍，應引起家長警覺。

根據《每日郵報》報導，英國一間床墊公司的研究團隊採集了毛毯、兒童泰迪熊、垃圾桶和馬桶座共四項物品的樣本，並於七個不同部位進行採樣後，以ATP（三磷酸腺苷）生物發光測試檢測污染程度。ATP是存在於活細胞周圍的分子，含量越多，代表含有越多微生物。

結果顯示，有43%的毛毯與29%的泰迪熊測得超過1000 RLU（相對發光單位）的高污染值。對比之下，馬桶座墊的污染為864 RLU，而垃圾桶的污染程度僅294 RLU。這表示柔軟的毛毯與毛絨玩具比馬桶和垃圾桶還要髒。

醫師指出，這些沾染的病菌不只包括灰塵，還可能含有金黃色葡萄球菌與大腸桿菌，對免疫系統尚未成熟的兒童尤其危險，「這些細菌可能引發感染、呼吸道問題、皮膚炎等疾病」。另外毛絨玩具和毯子容易累積細菌、黴菌以及塵蟎，對過敏兒或氣喘兒更是隱患。

想保持絨毛玩具乾淨就需要經常清洗，不過家長們也擔心把玩具洗壞，知名家電品牌提供了清洗建議：首先將毛絨玩具放入洗衣袋、拉鍊枕套或綁起開口的枕套中，提供保護；再選用洗衣機的「精緻衣物」、「手洗」或「柔洗」模式，並使用冷水清洗，以防褪色或損壞，一般或溫和洗劑皆可使用；洗完後將玩具攤平或吊掛晾乾，避免變形或損壞，不建議使用烘乾機，以免玩具上的膠或塑料熔化。

大腸桿菌 絨毛娃娃 馬桶

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