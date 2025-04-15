周四前晴朗穩定 賈新興：周五至下周二各地午後降雨

本周後期水氣增多，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天至周四花東山區午後零星雨，其它地區天氣晴朗穩定；周五至下周二午後降雨型態為主。

近期天氣趨勢，他說，明天，午後宜花東山區有零星短暫雨。周四，午後北部山區、南投山區及宜花東山區有零星短暫雨。周五，苗栗至台南沿海及基隆有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。周六，午後各地山區有零星短暫雨。周日，午後南投以北及宜花有局部短暫雨。

下周一，清晨水氣移入，彰化以北及宜花有零星短暫雨，午後苗栗以北及南投亦有零星短暫雨。下周二，午後新竹以北、南投山區及宜花有零星短暫雨。下周三至下周四受鋒面影響，下周三各地轉有局部短暫雨。下周四桃園以南及花東有局部短暫雨，桃園以北及宜蘭亦有零星短暫雨 。

短期氣候趨勢預測顯示，4月27日起至5月25日左右，以午後降雨的天氣型態為主。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。