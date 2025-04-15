快訊

MLB／就說了不用擔心！大谷翔平揮別小低潮本季第5轟出爐

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者！消基會籲公平會調查「最高可罰5千萬」

被錢砸醒！232萬人今早「有錢入袋」 10檔台股ETF發放股利182億元

聽新聞
0:00 / 0:00

周四前晴朗穩定 賈新興：周五至下周二各地午後降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周四花東山區午後零星雨，其它地區天氣晴朗穩定。本報資料照片
今天至周四花東山區午後零星雨，其它地區天氣晴朗穩定。本報資料照片

本周後期水氣增多，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天至周四花東山區午後零星雨，其它地區天氣晴朗穩定；周五至下周二午後降雨型態為主。

近期天氣趨勢，他說，明天，午後宜花東山區有零星短暫雨。周四，午後北部山區、南投山區及宜花東山區有零星短暫雨。周五，苗栗至台南沿海及基隆有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。周六，午後各地山區有零星短暫雨。周日，午後南投以北及宜花有局部短暫雨。

下周一，清晨水氣移入，彰化以北及宜花有零星短暫雨，午後苗栗以北及南投亦有零星短暫雨。下周二，午後新竹以北、南投山區及宜花有零星短暫雨。下周三至下周四受鋒面影響，下周三各地轉有局部短暫雨。下周四桃園以南及花東有局部短暫雨，桃園以北及宜蘭亦有零星短暫雨 。

短期氣候趨勢預測顯示，4月27日起至5月25日左右，以午後降雨的天氣型態為主。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 賈新興 鋒面

延伸閱讀

晴朗微熱、日夜溫差大 周五起中部以北變天

今晚鋒面通過！西部留意局部大雨 明起中部以北有感降溫

要變天了 賈新興：台南以北及宜花恐雷雨 台東留意焚風

冷氣團持續發威「低溫13度」 周五回暖轉晴、周末再變天

相關新聞

協和四接曝能源軍事風險 環團籲納軍事、爆炸模擬評估

美國總統川普近期提出「對等關稅」政策，台灣政府宣布將擴大對美採購，包括液化天然氣在內，以降低雙邊貿易逆差。不過，公民團體...

川普健檢報告出爐 壞膽固醇數值驚艷醫界：比許多台灣人還健康

78歲的美國前總統川普（Donald Trump）近日健檢報告曝光，不僅身體數值亮眼，更讓專業醫師驚呼「比很多台灣人還健康」。台大醫院前兒科醫師、「蒼藍鴿」吳其穎在臉書粉專分析川普的健檢結果，指出他在「三高」的控制方面表現極為優異，尤其壞膽固醇（LDL）僅51 mg/dL，即便如此仍持續服藥控制，展現出長期健康管理的態度。

ZARA販售「進口碗」重金屬鉛超標 城市綠洲餐具也違規

衛福部食藥署今公布，知名品牌「ZARA」旗下的家居品牌，從中國大陸輸入一批陶瓷碗，被發現重金屬鉛含量超標；由戶外用品專賣...

喜傑獅「1讚折1元」反告消費者 消基會籲公平會調查

台灣筆電廠商喜傑獅在世界12強棒球錦標賽期間，於臉書、IG等社群平台發起「1個讚折抵1元」活動，不料事後跳票修改規則，近...

北台灣今降溫原因曝 周五起變天轉溼 這天雷雨轟中部以北

晴朗穩定的天氣在本周後期即將轉變。中央氣象署預報員林定宜表示，今明兩天都有輻射冷卻，所以清晨夜晚的溫差相當大，尤其中南部...

泰迪熊細菌量是「馬桶坐墊的兩倍」！醫指可能引發感染疾病

不少孩子將泰迪熊等絨毛玩具視為生活中的重要夥伴，日夜相伴。但一項研究顯示，這些看似無害的毛絨玩具暗藏的細菌量是普通馬桶坐墊的兩倍，應引起家長警覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。