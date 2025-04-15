故宮南院「大美不言」特展倒數 逾13萬人參觀…蔡依珊也在列

在故宮博物院北部院區3個月締造近49萬參觀人次、引發熱烈迴響的「大美不言」典藏精粹特展，1月23日起移師嘉義縣故宮南院登場，20日結束，特展倒數最後1周，至今逾13萬5千人次參觀，參觀者除珠光寶氣貴婦多，還有百貨公司櫃哥、櫃姐，珠寶業者、珠寶設計師畫廊、藝廊的經營者等，名人連勝文的妻子蔡依珊也南下參觀。

故宮翠玉白菜、法國梵克雅寶的設計珠寶，與巴黎裝飾藝術博物館典藏的花瓶，在同一時空交織對話，「大美不言」特展由故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶聯合策展，匯聚東西文化與工藝精粹。展覽呈現故宮國際策展高度與能量，是國際合作的重要里程碑，歷時7年共作。

策展團隊以「莊子知北遊」：「天地有大美而不言」為靈感，融合文物的自然之美與藝術家的創作巧思，激盪出超越言語所能形容的對話，巴黎裝飾藝術博物館2019年與故宮合作，珠寶工藝在藝術史占重要地位，展覽涵蓋3方經典作品逾260件，其中96件故宮院藏文物、80件巴黎裝飾藝術博物館經典作品及85件梵克雅寶珠寶及工藝品。

展覽共分5單元，包含「自然萬物」單元跨文化植物意象、「動靜有形」單元的材質對話、「奇幻仙境」單元神話世界及「五彩繽紛」單元的色彩饗宴。各單元交織著東西方作品各自創作源起和文化脈絡，3方文物並置一個展櫃，呈現策展團隊企圖打破傳統策展的敘事途徑，賦予觀展者多元詮釋的可能性。