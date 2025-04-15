季節限定水果牛奶果上市 價格便宜營養成分高嘗鮮正是時候

清明連假結束，春夏交替季節，天氣漸轉熱，水果產期轉換，嘉義市果菜市場瓜果品項增多，包括西瓜、洋香瓜、哈蜜瓜，年初價格高的香蕉價格回穩，其中季節限定水果牛奶果上市，每斤60元，價格便宜、營養成分高，嘗鮮正是時候。

果菜市場說，天氣漸轉熱，果農運來販售水果品項，包括西瓜、洋香瓜、哈蜜瓜、土芒果增多，還有蔬菜南瓜、薑等，香蕉價格因產量增加回穩，每件25斤年初價格超過千元，現在回跌到千元以下，季節限定水果牛奶果上市，嘗鮮正是時候。

羅姓承銷人說，台灣是水果王國，種類多元，農改場專家改良品種，果農技術好，「牛奶果」引進台灣，面積產量不多，牛奶果切開後會有的白色果肉，如牛奶色得名，又因切開果肉會成星形圖案，又名星蘋果。

牛奶果原產熱帶美洲、西印度群島及東南亞，起初引入台灣，因農民不了解牛奶果種植技術，口感不佳，近幾年移工數量增加，想念家鄉味移工，開啟牛奶果市場需求，農民學習種植技術而開拓牛奶果的產量。

羅姓承銷人表示，牛奶果可調整體質、幫助消化、養顏美容、熱量低，好吃又能營養補充，不用擔心熱量，牛奶果中的鉀含量高，能幫助平衡日常飲食中較多的鈉，牛奶果也幾乎沒有鈉含量。牛奶果皮有綠色及紫色，台灣以紫色皮較為常見，但牛奶果的皮味道苦澀，通常不食用，只食用其中的白色果肉。