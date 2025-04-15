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今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

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今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上，紫外線強，清晨有輻射低溫，日夜溫差很大、超過15度。本報資料照片
今、明兩天移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上，紫外線強，清晨有輻射低溫，日夜溫差很大、超過15度。本報資料照片

今晨各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部有透光的卷雲，各縣市平地的最低氣溫依序為雲林古坑10.8度、花蓮壽豐11.5度、新竹關西11.7度，各地區平地的最低氣溫約在11至13度。

他表示，今、明兩天移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，高溫升至32度以上，紫外線強，清晨有輻射低溫，日夜溫差很大、超過15度；相對溼度極低，天乾物燥；空氣品質不佳；都應注意。今天北部13至30度、中部11至30度、南部12至32度、東部12至30度。

周四高壓迴流影響，吳德榮表示，各地多雲時晴，持續暖熱如夏。周五持續暖熱，山區午後有局部短暫陣雨的機率。周六鋒面接近，天氣暖熱，午後山區及部分平地有局部短暫陣雨的機率。周四起西半部及金馬容易起霧，影響能見度。

吳德榮表示，下周兩波短波；周日結構鬆散的鋒面影響，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降。下周一、周二天氣好轉。下周三另一波鋒面南下，再轉有陣雨或雷雨。下周四鋒面遠離，天氣好轉。愈近末期模擬，模式調整愈頻繁，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 鋒面

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