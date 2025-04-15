晴朗微熱、日夜溫差大 周五起中部以北變天

今天各地大多晴朗穩定，僅東半部地區及恆春半島雲多偶有零星降雨；中央氣象署表示，隨著環境轉吹東北風，北台灣高溫略降到25至27度，其他地區溫度變化則不大，花、東仍為25、26度，中南部則可來到30度左右，感受溫暖微熱，而早晚各地低溫普遍為16至18度，清晨局部有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，感受稍涼，日夜溫差大。

明天天氣大致穩定，環境轉為偏東南風，清晨仍有輻射冷卻影響，日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周四雲量稍增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五、周六鋒面位於北部海面，周日鋒面通過；持續有水氣沿著鋒面結構向東移出，受其水氣影響，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一水氣仍偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周二至下周四鋒面系統徘徊在北部海面，各地雲量多，天氣不穩定，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨。

明晚起至周日金門、馬祖亦有低雲或霧影響能見度，交通往返注意航班資訊。春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。