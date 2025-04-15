晴朗好天氣只到周四 後期2波鋒面通過再轉雨

本周天氣前後大不同。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，前半周的天氣較為穩定，周五後降雨增多，不過本周影響台灣的鋒面結構較弱，預報看起來降雨比較有限，不至於出現像上周的劇烈降雨天氣。

天氣風險公司表示，今天至周四台灣附近沒有明顯的天氣系統影響，僅有風向的改變，今天將有微弱的東北風南下，很快到了明天、周四又會轉為偏南風，東半部有些局部短暫陣雨。另外，因為白天氣溫較高，山區午後將有些零星局部短暫陣雨機會，但是實際出現的降雨應該並不多，大部分地方多雲或晴的天氣型態。

白天整體溫度較為偏高，天氣風險公司表示，各地高溫可以來到26至29度，局部地方可能超過30度，但是夜晚清晨溫度仍稍微較低一些，尤其是中部以北到東北部空曠地區，低溫有機會降到16至19度間，日夜溫差會超過10度以上。

天氣風險公司表示，周五第一波鋒面系統掠過台灣東北方海面，雖然結構比較好的區域沒有直接通過影響台灣，但是仍然會讓大氣不穩定度提高，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨機會，山區午後發生降雨的範圍也會增多，中部、南部及東南部就比較不受影響。

至於周末天氣，天氣風險公司表示，周六、周日還有第二波鋒面要通過台灣附近，結構比較不完整，不過在北部、東半部持續會有短暫陣雨，山區午後也將持續會有短暫陣雨機會，雖然發生劇烈降雨的機會不高，台灣附近的海面上應該還是會有局部對流系統發展的可能性。

天氣風險公司表示，由於鋒面的結構並不好，代表鋒面後的冷空氣也很弱，因此溫度並不會有明顯的變化，有下雨的地方白天高溫可能會稍降2至3度，但是整體高溫仍有25至28度左右，沒有下雨的地方高溫仍可達到30度以上，夜晚清晨低溫也普遍會回到22至24度或以上，日夜溫差會變得比較小，悶熱的感受較為明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。