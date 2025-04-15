噪音眩影 彭啓明：不支持陸域風電

政府近年來大力推動綠能，陸域風機也愈設愈多，隨之而來的低頻噪音、振動、眩影也影響附近居民的生活。環境部長彭啓明昨表態，指台灣地狹人稠，加上噪音、眩影等影響，並不會說陸域風電不能開發，但自己本身是不支持的。

根據現行規定，風機底座與最近的建築物距離五百公尺以下，就應實施環評。環境部環境保護司長徐淑芷則補充，陸域風機因為是在陸上建置，一蓋下去就會在那存在至少廿年，環境部正在進行環評總體檢，陸域風電不排除未來都會需要進行環評。

陸域風機爭議不斷，屢見居民組成自救會抗議離住家、國小太近，影響生活，不僅彰化縣芳苑鄉永興村民組反陸域風機自救會，近來有風電業者擬在台東海岸線設置五十八部風力發電機，也引發地方強烈反彈，東部海岸國家風景區管理處也表態不建議、也不同意釋出土地設風機。

彭啓明昨表示，因為陸域風機所帶來的噪音、眩影等負面影響，風機所在的五百公尺內確實不適合人和動物生存，而台灣地狹人稠，能建設陸域風機的土地也少之又少，要開發會有很大的困難。近期好幾場陸域風機的環評審查中，環評委員均給出不應開發的建議，可見陸域風機的開發案基本上也很難通過。

彭啓明表示，陸域風機也是鄰避設施的一種，假如開發單位有意建設，公聽會、衝擊影響評估、地方溝通等一定要嚴謹的執行，自己並不鼓勵陸域風機的開發，但是，也不會說不能開發，會尊重開發單位，但要非常謹慎。

長濱反風電自救會表示，東成風力發電計畫選址在海邊、農田以及居民住所附近，卻未和當地居民充分溝通，因此近期也發起聲援長濱鄉反對東成陸域風力發電計畫的連署。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，風機在台灣的發電非常不穩定，夏天用電量最大，但是夏季風速卻遠不及秋冬季風速，且風機不只對養殖業者、動物和居民產生影響，地價也顯著下降。彰濱工業區的風電飽和之後，風電就移到海邊和內陸，甚至是河道上，嚴重影響排洪安全，台灣的風機發展已經亂象叢生，當地方想發展潮間觀光時，看到風機誰還會想來？業者想在台東插旗陸域風電也是一樣的情況。

施月英說，台灣土地真的太小，台灣要發展綠電還有很多選擇，但政府不應該再發展陸域風電，能源署也沒有積極推動屋頂型光電，結果變成業者到處圈地、破壞鄉村和土地。