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健康你我他／家母骨折出言不遜 感念醫護理解體諒

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
去年家母跌倒手骨折出言不遜，謝謝醫護人員體諒。圖／林靜瑜提供
去年家母跌倒手骨折出言不遜，謝謝醫護人員體諒。圖／林靜瑜提供

護理師人力荒，造成病房關床，急診壅塞難改善」新聞，讓我憶起幾段急診經驗，皆因得力於盡忠職守的醫護相助，才能解除病痛之苦。

某個大年夜，老公上吐下瀉，吃了胃腸藥仍無法改善，而且狀況愈來愈糟，我不敢騎車載他去看病，只得由他勉強開車赴市區就醫。

膽顫心驚的半小時車程，除了準備塑膠袋盛裝嘔吐物，又擔心他冷汗直流、體力透支。夜裡的急診室不平靜，喔咿喔咿的救護車、血淋淋的車禍傷者、發高燒的嬰兒、虛弱喘息的老人…，像潮水般不斷湧入，同樣難受的還有焦慮等待的親友和疲於奔命的白衣天使。

至此方知，在過年期間願意觸犯忌諱到醫院就診的人也不在少數。何況春節假期長，如果要等到一般門診恢復正常，恐怕小病都會拖成大病，甚至小命都沒了。幸好老公只是急性腸胃炎，打針、領藥後就能回家休息。

另外一次則是晚餐後看電視，我頭才轉向便引發暈眩，霎時天旋地轉不停作嘔，就連躺著也無法平息，疫情期間規定須戴口罩就醫，老公載我等在醫院門外，趁著嘔吐空檔掛急診。打著點滴沉沉入睡時，細心護理師送來被子，讓我免於受涼。

去年家母跌倒手骨折，固定傷肢時，因不耐疼痛而對急診醫護出言不遜，經我們致歉後，對方體諒地一笑置之，亦使我銘感五內。

疫情 老公 護理師

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