糖友安全駕駛 血糖測了再上路

一名女子日前於駕駛過程中突然發生低血糖，頓時感到四肢無力、伴隨腹痛，經巡邏員警發現女子將車輛停靠路邊求助，立即將她送至醫院救治，成功阻止了一場交通意外。

突發低血糖可能難以預測，若發生在駕駛途中又未能得到即時處置，容易發生憾事。糖尿病病友們在開車上路前，應先測血糖值是否達標，且要備妥可隨身攜帶的升糖食品等，才能安全開車。以下為糖友安全駕駛的注意事項。

若糖友正在服用如促胰島素分泌劑（瑪爾胰Amaryl®、柔醣Repaglinide®等）或胰島素等，或是低血糖風險較高的藥物，若加上延誤用餐、攝取太少含醣食物，或活動量增加卻未補充含醣食物等因素，就有很高機率發生疲倦、暈眩或冒冷汗等低血糖症狀。

無論有無低血糖症狀，糖友們應謹記「測了再上，就是（90）要安全」口訣，也就是駕駛前應先自我檢測血糖值，檢測值小於90mg/dl時請不要上路；先補充約15公克如葡萄糖錠、糖包或果汁等可快速吸收的碳水化合物，每隔15分鐘複檢血糖，若未達標準則重複補充升糖食品及複檢血糖的步驟，直到血糖值超過90mg/dl。

血糖達標後，還須攝取一份複合性碳水化合物，建議為一個御飯糰或一個超商三明治等，內含碳水及蛋白質的食物，且食用完畢要再休息30分鐘，再次複檢確認血糖值維持在90mg/dl以上且無其他不適症狀，才可準備開車。

另外，開車時必備血糖機及試紙，才能於駕駛途中盡快確認有無低血糖情況；低血糖的急救法寶，如糖包及飯糰等，都要帶上車且放在觸手可得的地方。下車後，要記得將這些物品帶下車，避免高溫及光照破壞血糖機、試紙及食物。

謹記上路前的血糖值目標及補充糖分的方式，並隨身攜帶監測血糖及升糖食品，糖友們也可以安心享受駕駛的樂趣。如糖友對於駕駛尚有疑慮，可詢問醫師、糖尿病衛教師、營養師及藥師，皆可提供協助。