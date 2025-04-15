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健康主題館／腰痠背痛 椎間盤突出4警訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
椎間盤突出患者通常腰痠背痛的部位，多在「下背」。圖／123RF
椎間盤突出患者通常腰痠背痛的部位，多在「下背」。圖／123RF

● 並非所有下背痛都是椎間盤突出

● 過勞、抽菸、不當運動 都可能導致椎間盤突出

● 椎間盤突出引發「馬尾症候群」 需立即手術治療

現代人工時長、久坐辦公室，常會出現「腰痠背痛」，許多人並不在意，以為做做伸展運動就能改善，但其實部分疾病，例如泌尿系統發炎、椎間盤突出、肌肉扭傷或是結石、腫瘤等，初期症狀是以腰痠背痛反應。其中，因為腰痠背痛最難被發現的疾病為「椎間盤突出」。

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳榮鈺說，如果椎間盤突出只是短暫造成椎間盤壓迫到周邊神經，疼痛感約一到二周內就會消失，但若不調整生活習慣或是錯誤姿勢，恐會使椎間盤突出更為嚴重。

陳榮鈺說，椎間盤突出患者通常腰痠背痛的部位，多在「下背」，而要確診是否為椎間盤突出，難以單靠下背痛一個指標，就送患者去做核磁共振檢查，因醫療受到健保總額的限制，核磁共振是相對昂貴的檢測，通常患者主訴「下背痛」以外，得再加上四大紅旗警訊（Red Flags），代表屬於需要被治療的椎間盤突出患者。

警訊1：合併的症狀為近一到二周曾跌倒或有嚴重外傷，如果是高齡者或是停經的女性，得先排除是否為骨鬆性骨折，若不是下背痛就可能是椎間盤突出引起。

警訊2：下背痛合併不明原因體重減輕。

警訊3：合併不明原因發燒，或是本身有免疫功能低下疾病，可能是椎間盤突出發炎導致脊椎感染。

警訊4：合併嚴重神經學症狀，如雙腳麻木、鼠蹊部異常感，特別要釐清有無排便功能異常，如果有，恐屬於椎間盤突出引起的急性神經壓迫，臨床稱為「馬尾症候群」，需立即手術處理。

腰椎椎間盤突出 最常見

陳榮鈺表示，隨著年紀增長每個人都可能會出現椎間盤突出，導致椎間盤突出的原因，與過度使用關節有關，最常出現的部位分別為頸椎、腰椎，鮮少會出現在胸椎，因胸椎有肋骨保護，如果胸椎出現椎間盤突出，通常是癌症腫瘤引起。腰椎椎間盤突出是最為常見，有高達九成五發生在第四及第五節腰椎、第五節與第一節薦椎間，因為這是脊椎最容易受力、磨損的區域。

罹病的風險因子，除了年紀外，抽菸會使微血管收縮，脊椎的養分喪失，如果又過度使用關節，就會使其提早老化，增加椎間盤突出的發生機率，再者是過度勞動，常需要搬重物的職業，或是突然過度運動，都可能使椎間盤提早老化。

同姿勢固定太久 易引發

「蹺腳」被認為是引發椎間盤突出的常見原因之一，陳榮鈺認為，並非是導致椎間盤突出的原因，應該是任何姿勢固定太久，都會使椎間盤長期承受不平衡的壓力，並非單指蹺腳，人體任何動作都可以做，但不應過度。另外，臨床最常見導致椎間盤突出的原因，是過度重訓、滑雪，又或是不當的整脊都可能出現急性椎間盤突出。

陳榮鈺說，椎間盤突出雖然常見，但絕大多數情況並不會導致癱瘓，且也不是所有椎間盤突出都需要治療，如果椎間盤突出壓迫到神經所引起的疼痛感，是不會影響到日常生活，不需要過度理會，但得提醒自己，平時應該要改變生活習慣，延緩它退化的速度。

不少患者在出現腰痠背痛時會尋求針灸治療，陳榮鈺提醒，若疼痛源自椎間盤發炎，此時針刺患部恐增加感染風險，建議先由專業醫師判斷病因後，再決定是否進行傳統治療。「疼痛是身體的語言，不能忽略，也不必驚慌。」陳榮鈺說，只要能早期識別、適當處理，大多數椎間盤突出都能透過非手術方式控制。

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