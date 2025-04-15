攝護腺癌術後復發 PSMA正子攝影揪病灶

62歲的江先生，10年前曾接受根除性攝護腺切除手術，術後PSA一度下降，但後來數值逐漸上升，雖以荷爾蒙去勢治療仍無法穩定控制病情。經由PSMA正子攝影後，精準揪出隱藏在骨盆腔內的病灶，經放射線治療後，PSA指數下降至接近零，追蹤一年半未復發，目前已脫離「男性荷爾蒙睪固酮去除治療」。

台北榮總泌尿部主任黃逸修表示，攝護腺癌即使經過手術治療，仍可能復發。其復發機率要看確診及開刀期別，若病程在二期內，術後復發機率約2%至3%左右；第三期復發機會就達10%以上。一旦發生手術後局部復發情形，可考慮接受輔助性荷爾蒙治療或局部放射治療，可得到不錯控制率。

黃逸修說，早期攝護腺癌治療方式，包括外科手術、放射線治療及荷爾蒙治療等，患者在治療後，一般會以血液中攝護腺特異抗原PSA來追蹤療效。但是，PSA可能產生假陽性或假陰性的反應，影響檢查準確度，加上傳統影像檢查無法精確找出病灶的位置，導致醫護團隊難以評估進行下一步治療。

「有些患者在接受根除性攝護腺切除手術後，若懷疑腫瘤復發，經檢查卻不一定能確認復發部位，增加治療困境。」黃逸修說，最新攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子攝影（PET）能在體內尋找並標記攝護腺癌細胞，再搭配數位化正子電腦斷層、正子核磁共振，助攻醫師鎖定轉移的部位，精準下刀。

PSMA正子攝影的應用範圍除了局部復發的攝護腺癌患者，對於轉移性攝護腺癌的病患也有極大助益，提高病患治癒機會。黃逸修指出，PSMA正子攝影可說是現今偵測攝護腺癌復發轉移最準確的一種檢查，適用於復發及監測，輔助臨床醫師確認病灶的部位，並調整治療計畫。

台灣正逐漸邁入老年人口超過20%的超高齡社會，攝護腺癌侵襲中高齡男性毫不留情，50歲以上的中壯年族群發生率持續上升。根據衛福部「112年十大癌症死因」，攝護腺癌排行第五，死亡人數1815人。在最新的癌症登記報告中，攝護腺癌每年新增約7000名新病患。

「過了50歲應定期檢查」，黃逸修提醒，男性的中年危機不容忽視，早期攝護腺癌通常沒症狀，患者大都無感。當腫瘤逐漸侵犯尿道、膀胱時，會發生頻尿、夜尿、解尿不順等症狀，千萬不要以為是正常老化現象，錯過黃金治療期。