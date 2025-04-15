成大醫院工會 促院方加薪留人

成大醫院傳出因護理師人力不足將關閉病房，醫院企業工會也喊話「再不加薪留不住人」，院方昨僅表示會持續優化工作環境；院長李經維說，醫療界近期各種緊俏壓力，會努力調整因應。

成大醫院表示，感謝各界關心醫療工作辛勞，守護病人就醫權益與保障員工福祉是成大醫院長久堅持的核心價值；全國醫界近年面臨重大挑戰，成大醫院身為南台灣醫療重鎮，積極承擔社會責任，將持續優化工作環境，期盼各界給予前線醫療團隊更多理解與支持。

李經維近期發布內部公開信向員工信心喊話，內容提及「接二連三的試煉、考驗，不免讓我們有些困惑、不安、甚至質疑我們該何去何從？」他感謝同仁共體時艱，也點出因應人力供需壓力，實施諸多改善措施，其中「啟動臨床作業容量的調整，讓辛勞單位輪流休養生息」，被外界解讀是在回應健保個別醫院總額。

李經維昨說，院內信主要針對美國總統川普發動關稅戰衝擊下，物流供應不穩、採購成本上漲，各式產業經營環境丕變，醫院也不會例外，不僅須預作因應，也需留意人心浮動，近來醫療界各種內外、主客觀條件先後出現緊俏壓力，這是結構性、累積性因素，且全國各界也共同察見之困局，急診壅塞只是其中凸顯於外的「癥狀」之一，成大醫院在實務上努力調整因應，俾便勉力承擔社會責任並維持運轉秩序。

李經維也提到這次院內信，正如新冠疫情期間，若有特別政策、措施或作為，成大醫院在「變更作業狀態」之際，皆同步進行政策說明，避免同仁迷惘甚至誤解。