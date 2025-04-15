護理師離職潮 成大醫院再關30病床

台灣護師醫療產業工會統計，近四個月共一三○二名護理師離職，有人不領年終獎金，先走為快。這波離職潮衝擊公立醫學中心，衛福部證實，因護理人力不足，已關四十多床的成大醫院將於五月再關三十床，為避免影響民眾就醫權益，照護司將嚴密監控。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，今年三月有五四八人離職，創近五年新高，更令人擔憂的是，以往大多在領完年終獎金才離職，但一一二年十二月農曆春節前夕竟有一七一人離職，代表辭意甚堅，領不到年終也沒關係，就是不想做了。

最近成大醫院因護理人力嚴重流失，必須關閉部分病房，院長對內發布公開信希望同仁共體時艱。陳玉鳳表示，除了成大醫院，南部多家醫院都遭遇相同困境，只能關床。有民代受選民委託希望醫院提供單人病房，但即使立委親自致電醫院高層也無能為力，因護理不足致單人病房關床，只剩健保病床。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷表示，院內許多護理師排隊等著離職，院方如漠視護理友善的工作環境，人力將持續流失，工會將與五月五日與醫院協商，希望爭取護理師薪資全面加薪百分之十，另為院聘護理師爭取考績獎金。

對於成大醫院關床一事，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，該院護理師嚴重流失，今年二至三月累積三十人離職，人力不夠只能再度關床。目前已關四十多床，預計五月再關三十床。關床主因是護理師陸續離職，院方如欲維持現有護病比，護理人員就無法正常排休，為讓護理師正常輪休，不得不關閉病床。

蔡淑鳳表示，根據醫院提出的書面報告，離職護理師中新進人員與資深約聘護理師各占一半，成大醫院雖是公立醫院，但公職護理師比率僅百分之三十八，眾多院聘護理師等不到轉任公職機會，離職轉至其他公立醫院服務。

關床後如何維持民眾就醫權益？蔡淑鳳說，成大預計採取區域聯盟，與附近的區域醫院、地區醫院合作，嚴重且複雜的手術仍留在成大醫院，簡單、風險低的手術分流至區域或地區醫院。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，為提升護理師薪資，衛福部已提高急診等支付標準，目前積極建立追蹤機制，讓護理師能真正拿到相關支付，並改善排班等勞動條件，讓護理師願意留在職場。