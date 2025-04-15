憂影響社福身分 列冊拾荒者少

全國列冊拾荒者七二八三人，參加資收關懷計畫二三七○人，接受政府關懷者比例偏低，環保官員直言官方與拾荒者缺少信任感是一大困境，接受列冊要提供個資，政府會有定期訪查，都是拾荒者參與意願不高原因。

統計至去年底，六都拾荒者列冊人數分別為台北二二一人、新北一五七人、桃園五三八人、台中一一一五人、台南三二二人、高雄三○二人。

新北市環保局表示，新北實際從事拾荒者有一、二千人，拾荒者配合列冊能獲得保險、回收工具等資源，但必須配合訪視、管理，許多人抗拒列冊，主要理由是擔心社福身分受影響，或有欠債而不願個資曝光，列冊沒有強制性，只能尊重個人意願。

為照顧拾荒者，環境部推動資收關懷計畫，有意願納入列管的低收入戶及中低收入戶為優先。環境部統計到去年底六都參與資收關懷計畫人數，新北五十九人、北市四十一人、桃園二四五人、台中二二一人、台南二八六人、高雄一百七十人。

新北環保局分析，主要是許多人不願意和公部門打交道，或接受公部門的要求及管理。台中市環保局表示，參加資收關懷最新數據是一百八十人，比去年的二二一減少，和資源回收個體戶年齡大、逐步凋零有關。

桃園市環境管理處長張書豪說，市府布建一百四十處「桃樂資收站」，幾乎涵蓋全市三分之一的里，讓弱勢資收個體戶能就近送交資收物，志工也會貼心關懷慰問，提高個體戶參與意願。北市環保局指出，北市拾荒者列管、參加關懷計畫雙低，多數是擔心個資外洩或已有固定回收商收購。