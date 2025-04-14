板橋站未開車門傳駕駛忘了 高鐵：暫停勤務至調查完

高鐵北上204車次今天上午到板橋站卻發生未開車門事件，傳是駕駛忘了，台灣高鐵公司指出，仍在調查中，目前暫停駕駛勤務至調查完畢。

台灣高鐵稍早提供的訊息，確認這是一起人為疏失，將盡速完成內部調查、檢討並採取有效的改善措施及機制，確保類案不再發生。

據了解，高鐵北上204車次上午8時26分抵達板橋站，列車長遲未等到駕駛釋出可以開啟車門訊息，所以車門一直未開啟。

傳出駕駛告訴公司「他忘了」，台灣高鐵說，一切仍在調查，並會透過駕駛與列車長的通聯對話，了解車門未開啟的原因。

台灣高鐵說，已暫時停止這起事件的駕駛勤務，至少要等到調查完成。

交通部鐵道局也針對這起事件，同步展開調查。

高鐵北上204車次於板橋站未開車門一事，約有150餘名旅客行程受到影響，台灣高鐵下午已公布補償措施，從認寬定，並針對訖站為板橋的旅客，退還實收票價的50%，另贈送精美禮品給所有受影響的旅客。