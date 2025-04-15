協和電廠遭爆土汙 環境部令台電補件

協和電廠更新改建計畫（四接）爭議不斷，近日爆出台電疑似隱匿協和電廠土壤汙染超標，引發議論。環境部長彭啓明昨表示，專案小組已於上月底到廠現勘，並要求台電補充資料，最快四月底可收到資料。台電則說，台電當日現勘已充分說明，將持續配合環境部要求補充相關資料。

四接在歷經六次環評初審會議，今年二月廿六日於闖關環評審查，但在環評大會之前，環保團體即接獲吹哨者爆料，指協和電廠土壤的總石油碳氫化合物及多氯聯苯超標，甚至廠區內的鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也汙染超標。守護外木山行動小組、蠻野心足生態協會等成員質疑，台電與泰興顧問公司明知總石油碳氫化合物及多氯聯苯超過管制值，但二月版的評估書竟記載皆低於土壤汙染監測標準值，明顯違反環評法規定，已依法告發。

彭啓明表示，環境部已召開兩次會議，會議由環境部次長沈志修主持，並邀四名專家學者、環境部主秘及政風、基隆市環保局等參與，三月廿六日現勘。

彭啓明指出，現階段正要求台電補充相關資料，包含台電歷次環境調查報告、檢測報告、採樣紀錄的原始文件等，預計月底收到資料後才會對外確認。另由於環團已對此案告發，假如成案，環境部會配合提供資料給檢方。

台電說，土汙法與環評法屬於不同法規，台電依規定平行辦理，環評調查與自主調查位置、時間及目的均不同，不宜混淆比較，針對部分自主調查中部分點位出現超標，將依土汙法整治。