氣溫驟升6度或驟降14度 中風率增2倍

氣溫驟升、驟降，均將提高腦中風危機。國家衛生研究院最新研究報告指出，腦中風發生率與氣溫劇烈變化息息相關，當二日內氣溫驟升超過六度C、驟降超過十四度C，中風風險將提高逾二倍。

國衛院長司徒惠康表示，溫室效應異常加劇，造成全球暖化效應，在快速變冷、變熱的過程中，人類健康面臨極大挑戰。為了瞭解溫度劇烈變化對於人體的影響，研究團隊分析二○○一年至二○二○年全民健保資料庫一一○萬中風急診個案，利用病例交叉研究法找出關鍵因素。

國衛院國家環境醫學研究所助研究員吳威德指出，從一九九○年到二○一九年全球中風發生率、死亡人數、失能比率大幅增加，主因是「氣候變化增減」。不過，傳統以日溫差作為基礎的研究分析，無法分辨出寒流或熱浪等氣候現象，更難以了解氣溫劇烈變化對心血管系統的影響。

這項研究則以兩日內氣溫變化作為分析基礎，另考量空氣汙染等環境因子，為目前亞洲地區少見的大規模氣候健康研究。結果證實，當兩日內氣溫驟升超過六度C時，缺血性中風危機提高超過二倍。兩日內氣溫驟升超過十六度C，則達到另一個風險高峰。當兩日內氣溫驟降超過十四度C時，出血性中風機率同樣提高二倍。

此外，超過三十五度C的極端高溫，以及低於十六度C的極端低溫，也分別與不同類型中風風險增加有關。這項研究結果已於日前發表於國際醫學權威期刊「The Lancet Regional Health–Western Pacific」。

「天氣忽冷忽熱對心血管疾病患者來說，確實是一大負擔。」吳威德解釋，身處高溫環境，身體因脫水而導致血液濃稠，形成粥狀斑塊，易引發缺血性中風。低溫時，冷空氣影響交感神經，以致血管收縮、血壓升高，心血管疾病患者容易誘發出血性中風。