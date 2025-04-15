回響／未轉診到大醫院看病 擬收部分負擔費

個別醫院總額上路，已有大型醫院限縮門診量，或提醒醫師多開立高利潤藥物，外傳台大醫院將於第三季調整掛號費。對此，健保署長石崇良表示，台大掛號費一百元，遠低於大部分區域醫院、基層診所，但目前並未傳出將漲掛號費。

台大醫院院長吳明賢日前發出院內信，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，更稱之為「今年最大挑戰」，但台大不會拒收病人，將秉持知其不可而為之，進行門住診制度及人力調整，以維持穩定財務及安全性。

衛福部長邱泰源昨引用吳明賢院內信說法，讚許吳院長引用荀子「身勞而心安，為之；利少而義多，為之」，且「知其不可而為之」，氣魄十足。他相信只要對國家發展有利，永續健保制度，台大一定會積極配合政策，努力不懈。

石崇良表示，合理的門診量可讓醫師有充足的看診時間，為此，正著手研議、調整診察費給付制度，目前不分疾病難易都給付相同診察費，未來將依病人的複雜度跟醫師付出心力給予不同給付，希望醫學中心以收治轉診患者為主。依健保法規定，未經轉診者需加收部分負擔百分之五十，但健保卻從未做過，預計最快下半年將提出新的診察費給付制度及相關措施。

衛福部近期公布「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修正草案，研議醫事人員薪資未達標擬，將取消特約資格，多名民進黨立委昨偕同醫界代表喊話，希望此案暫緩推動，回歸專業與政策溝通。

對此，健保署副署長陳亮妤表示，該草案目前仍在討論階段，將在今年五月辦理第二場次溝通會，六月預告修法，健保署收到來自醫界聲音，一定會納入相關意見進行討論，調整草案內容整。