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美進口藥恐漲價 占健保藥費1成

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

美國總統川普最新「對等關稅」政策，引發全球經濟動盪，另預告將對藥品加徵關稅。衛福部長邱泰源昨表示，關稅轉變後，進口藥品確實可能調漲價格，國內缺藥平台處理經驗豐富，健保已擬定因應措施，確保藥品供應無虞。

中華民國西藥代理商業同業公會昨發表聲明，提及台灣處方藥品市場額度超過六成是輸入藥品，希望簡化台灣藥品市場准入的程序，凡經美國FDA、歐盟EMA所核准的處方藥，建議簡化、縮短衛福部食藥署藥品查驗流程，加速提昇國人對新藥可近性，促進國外藥廠輸台的意願。

對此，邱泰源表示，涉及不同人種、不同研究對象等專業，仍需適當的評估審查制度，以保障藥品品質及民眾健康。在關稅轉變下，進口藥品費用應有提升的可能性，健保將謹慎以對。

健保署石崇良指出，健保收載藥品品項多達一萬四千多項，其中僅一七七項係從美國進口，一年占健保藥費支出約一成。未來若藥物關稅調漲，將積極爭取預算，以確保藥品供應無虞，降低缺藥風險。

石崇良說，如藥廠因應關稅導致成本上升，依相關規定「因匯率或成本變動等因素，致不敷成本，廠商可提出調高健保支付價格的建議，由保險人提藥物擬訂會議討論」，藥廠可檢具成本分析提出申請。

健保署 石崇良 美國

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