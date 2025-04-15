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「謝謝大家收看」 台北加場

聯合報／ 本報訊

由于子育、郭子乾與王偉忠主演的舞台劇「謝謝大家收看」，將在5月16日至18日於台北表演藝術中心加場，部分場次即將完售。觀眾好評不斷，許多人隨著劇情又哭又笑，心中有滿滿感動，還有觀眾形容「好看到炸掉！」很適合在美國關稅風暴的焦慮氛圍中，換個角度回顧人生，找出繼續前進的驅動力。

王偉忠說，這齣戲不僅是由郭子乾飾演劇中人「王忠偉」的故事，實際上也是四年級生都有、都懂的心情。在短短110分鐘之內，帶著觀眾重溫生命的關鍵時刻，有喜有悲，即使當下痛苦、失落，多年之後再回顧，會有不同的體會。

「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作。購票可上udn售票網

台北表演藝術中心 文創 觀眾

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