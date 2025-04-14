台股大起大落生意腰斬 餐飲業者喊話：母親節總是要過

美國對台課徵對等關稅，造成股市大幅起落，台中市餐飲業者今天坦言，那幾天開盤即收盤，連生意也少了約5成，可見大家心頭是有壓力的。但是再怎麼艱難，總是要慰勞母親的辛勞的，因此歡迎大家暫時放下心中的壓力，好好替母親過節，再迎接未來的挑戰。

台中市位在機捷特區的范頭家客家餐廳今天特別以「回憶中的味道」為主題，推出「阿母好食光」母親節合菜。他們從童年與母親相處的回憶出發，設計出整桌菜，且每道菜都有喻義，還能串連成故事，希望透過這些菜開啟溫暖動人的回憶之旅。

負責人范文馨說，整桌10道菜是一個故事組合，像是他們想起了媽媽會替孩子準備早餐，因此設計了「客家龍蝦三明治」，還是小孩放學後便當盒沒有洗，可能會被媽媽打，他們就準備了「竹筍炒肉絲」。但是，打了小孩媽媽心軟了，他們也準備了用苗栗公館紅棗和麻糬做的「心太軟」紅棗麻糬，並在便當裡裝上苗栗特產「肚臍餅」代表，畢竟是媽媽生的。

主廚徐永勝說，「客家龍蝦三明治」以金沙鹹蛋黃沙拉醬結合鮮甜龍蝦肉與爽脆蘿蔔錢，再夾入經典菜脯炒豆干，兩層餡料交融，一口咬下，鹹香濃郁。「鄰舍ㄟ滷味豬腳」則用特選豬腳紅麴入滷，外皮Q彈、肉質紮實，代表「最想分享給好鄰居」的幸福味道。

而「想念灶下的味道」豆仔乾雞湯，也特別請教客家阿婆傳授古法，熬製出清甜溫潤的湯頭，把豆仔乾的樸實香氣與雞肉的鮮嫩完美融合。每喝一口，眼前彷彿出現兄弟姊妹一同在灶台旁，等待熱湯上桌的童年畫面。

范文馨說，即日起至4月25日，預訂10人席的母親節合菜，可享優惠價7950元（原價8250元），並獲贈限量「阿母鐵飯包」一個。而且，因應今年潤六月的傳統習俗，客家人常藉由為父母準備豬腳，傳遞祝福並為長輩添壽，因此6月16日至30日，只要持「阿母鐵飯包」回到餐廳，即可免費兌換一道經典「客家滷豬腳」，與家人一同共享幸福滋味。