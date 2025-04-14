咖啡青農掌握台日友好 拓展外銷商機

台灣咖啡產量不大，青農張智閔不斷動腦筋，搭上循環經濟熱，用豆渣製香媽祖遶境大賣外，又發現不酸口感讓日本客年年來台出差購買，且正逢台日友好峰期，2年拓展外銷商機。

市場經營不易，台灣咖啡產量又不及進口咖啡規模化，只會栽種、烘焙咖啡是不夠的，因此青農為了永續經營各顯神通。

來自彰化八卦山的張智閔擅長觀察、掌握社會脈動，將自家的產地特色精準對接海、內外商機，不僅3年就擴增到能以此為業，不用兼種其他作物，現在觸角持續伸向海外發展。

張智閔說，低海拔產地的咖啡豆，風味雖不及中、高海拔豐富，在國內相對較不受關注，但是媽媽告訴他，有日本客人來台出差一試便成主顧，之後年年來台出差都再光顧，原來八卦山的咖啡豆很適合中焙而不酸，契合日本消費者的味蕾喜好。

他指出，加上農業部農村水保署南投分署近年積極將台灣咖啡行銷到日本市場，而且台日友好關係正值高峰期，種種大環境條件利多下，他開始進軍日本市場，這2年的營業額雖不高，但已占總體營業額1成，而且還在成長中。

他表示，向他採購咖啡豆的當地咖啡店家，位在日本金澤，是日本咖啡高單價消費圈，20日將舉辦活動介紹他的「長日」咖啡，店家告訴他，因為現在來自台灣的產品都會引起關注，活動才發布，就有消費者去電詢問「當天真的喝得到台灣咖啡嗎？」

懂得掌握商機的張智閔說，他也將到日本，在現場教消費者DIY，用咖啡渣自製除臭錠，讓日本費者也接觸到他這3年開發的系列循環經濟產品，擴增商機。

搭上循環經濟熱，張智閔已產出有機質肥料、燃料棒，還有日用品手工皂、磨砂膏外，並獨創咖啡渣薰香、驅蚊香、拜拜香，3年間整體營業額成長8成，迄今年營收近新台幣500萬元，拜拜香並在媽祖遶境大賣400斤。