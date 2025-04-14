快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

咖啡青農掌握台日友好 拓展外銷商機

中央社／ 台北14日電

台灣咖啡產量不大，青農張智閔不斷動腦筋，搭上循環經濟熱，用豆渣製香媽祖遶境大賣外，又發現不酸口感讓日本客年年來台出差購買，且正逢台日友好峰期，2年拓展外銷商機。

市場經營不易，台灣咖啡產量又不及進口咖啡規模化，只會栽種、烘焙咖啡是不夠的，因此青農為了永續經營各顯神通。

來自彰化八卦山的張智閔擅長觀察、掌握社會脈動，將自家的產地特色精準對接海、內外商機，不僅3年就擴增到能以此為業，不用兼種其他作物，現在觸角持續伸向海外發展。

張智閔說，低海拔產地的咖啡豆，風味雖不及中、高海拔豐富，在國內相對較不受關注，但是媽媽告訴他，有日本客人來台出差一試便成主顧，之後年年來台出差都再光顧，原來八卦山的咖啡豆很適合中焙而不酸，契合日本消費者的味蕾喜好。

他指出，加上農業部農村水保署南投分署近年積極將台灣咖啡行銷到日本市場，而且台日友好關係正值高峰期，種種大環境條件利多下，他開始進軍日本市場，這2年的營業額雖不高，但已占總體營業額1成，而且還在成長中。

他表示，向他採購咖啡豆的當地咖啡店家，位在日本金澤，是日本咖啡高單價消費圈，20日將舉辦活動介紹他的「長日」咖啡，店家告訴他，因為現在來自台灣的產品都會引起關注，活動才發布，就有消費者去電詢問「當天真的喝得到台灣咖啡嗎？」

懂得掌握商機的張智閔說，他也將到日本，在現場教消費者DIY，用咖啡渣自製除臭錠，讓日本費者也接觸到他這3年開發的系列循環經濟產品，擴增商機。

搭上循環經濟熱，張智閔已產出有機質肥料、燃料棒，還有日用品手工皂、磨砂膏外，並獨創咖啡渣薰香、驅蚊香、拜拜香，3年間整體營業額成長8成，迄今年營收近新台幣500萬元，拜拜香並在媽祖遶境大賣400斤。

咖啡豆 日本 消費者

延伸閱讀

有機日本大甜蔥 新北三芝產量居冠上架超市

布局日本 台灣旅遊業促成設立福岡台商服務中心

陸使館突提醒中國公民 注意日本南海海槽大地震風險

「村長」批罷團女玩兩面手法提告 鄉民女神2杯咖啡道歉

相關新聞

成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院更傳因護理人力流失，將關閉部分病房。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，向成大醫院了...

揪出潛在的復發攝護腺癌 北榮一技術讓腫瘤無所遁形

罹癌最怕復發，攝護腺癌經過手術治療，仍可能復發。62歲的江先生，10年前曾接受根除性攝護腺切除手術，術後PSA一度下降，...

考察中捷橘線 交長陳世凱：台中捷運系統進度要急起直追

立法院交通委員會今天到台中考察捷運橘線進度，交通部長陳世凱說，交通部正審查橘線，未來會加速，台中的捷運系統進度已落後其他...

減肥看血型！A型做靜態運動、O型多吃蛋白 這「1血型」當心脂肪堆積

你知道想要瘦身應該先看血型嗎？營養師高敏敏在Instagram和大家分享，不同血型有不同減肥方式！根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，不同血型需要參考不同的飲食調整方式和飲食建議，一起來看看吧！

今日白天氣溫回升 大台北中午時宛如夏天

今天清晨因為輻射冷卻效應影響各地出現明顯溫差，白天氣溫回升，中午時體感溫度宛如夏天，最高溫逼近30℃，大台北許多過馬路民...

高鐵過站未停補償措施出爐：退票價50%、贈精美禮品

台灣高鐵一列204北上車次原訂今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。高鐵公司表示，已針對疏失人員啟動內部調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。