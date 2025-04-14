成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院更傳因護理人力流失，將關閉部分病房。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，向成大醫院了解，該院護理師流失確實不少，今年2至3月，每月約15人離職，總計約30人，院方預計5月關病床，目前已關40多床，將再關閉30床左右，衛福部將持續監控是否影響民眾就醫權益。

蔡淑鳳說，成大院方說明關床原因，主要是隨著護理師陸續離職，如要維持現有病床數，護理人員已無法正常排休，為了讓護理師能正常輪休，不得不關閉病床。至於，關病床後，民眾就醫權益應如何維持？她說，成大將預計採取區域聯盟方式，與四周的區域醫院、地區醫院合作，一般非醫學中心不可的手術，就會分流至區域或地區醫院進行。

蔡淑鳳說，進一步向成大醫院了解護理師離職原因，成大說明，離職護理師約5成是服務約一年的新進人員，可能是不適應等原因；另一半則是資深約聘護理師，成大醫院雖然是公立醫院，但公職護理師比率僅38%，許多院聘護理師等不到轉任公職的機會，選擇到其他公立醫院轉任；因此，往後將逐步提高公職護理師占比至40％，並向50％邁進。

她說，每年1至4月為護理師離職高峰，隨即9至11月人力上升，近期會密切監控護理師離職情形，致力於護理師薪資、環境等改善。

新光醫院副院長洪子仁說，護理師承受高工時、高壓力、高風險、低薪資、低尊嚴的三高二低環境，加薪只是基本盤，還需改善工作環境，吸引護理師回到醫院臨床第一線。該院為護理人員加薪是為了優化護理人員薪資環境，吸引更多人才投入，不是為了搶其他醫院的護理人力。

新光醫院於5月1日起，將為輪三班護理師調升薪資6.5％，薪資達到5.1萬元，如護理師輪三班，加上願意留滿2年，每個月多5000元，整體月薪達到6.33萬元，年薪約有88萬元，再合併大小夜值班津貼，年薪應可破百萬元。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，為提升護理人員薪資，衛福部健保署已提高急診等支付標準，目前應建立追蹤機制，讓護理師能真正拿到相關支付，除了薪資外應積極改善排班等勞動條件，降低護理師的辛勞而更願意留在職場。