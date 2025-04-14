快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

聽新聞
0:00 / 0:00

成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，經向成大醫院了解，該院護理師流失確實不少，今年2至3月，每月約15人離職，總計約30人，院方預計5月關病床，相較目前已關閉約40多床，將再關閉30床左右，衛福部將持續監控是否影響民眾就醫權益。本報資料照片
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，經向成大醫院了解，該院護理師流失確實不少，今年2至3月，每月約15人離職，總計約30人，院方預計5月關病床，相較目前已關閉約40多床，將再關閉30床左右，衛福部將持續監控是否影響民眾就醫權益。本報資料照片

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院更傳因護理人力流失，將關閉部分病房。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，向成大醫院了解，該院護理師流失確實不少，今年2至3月，每月約15人離職，總計約30人，院方預計5月關病床，目前已關40多床，將再關閉30床左右，衛福部將持續監控是否影響民眾就醫權益。

蔡淑鳳說，成大院方說明關床原因，主要是隨著護理師陸續離職，如要維持現有病床數，護理人員已無法正常排休，為了讓護理師能正常輪休，不得不關閉病床。至於，關病床後，民眾就醫權益應如何維持？她說，成大將預計採取區域聯盟方式，與四周的區域醫院、地區醫院合作，一般非醫學中心不可的手術，就會分流至區域或地區醫院進行。

蔡淑鳳說，進一步向成大醫院了解護理師離職原因，成大說明，離職護理師約5成是服務約一年的新進人員，可能是不適應等原因；另一半則是資深約聘護理師，成大醫院雖然是公立醫院，但公職護理師比率僅38%，許多院聘護理師等不到轉任公職的機會，選擇到其他公立醫院轉任；因此，往後將逐步提高公職護理師占比至40％，並向50％邁進。

她說，每年1至4月為護理師離職高峰，隨即9至11月人力上升，近期會密切監控護理師離職情形，致力於護理師薪資、環境等改善。

新光醫院副院長洪子仁說，護理師承受高工時、高壓力、高風險、低薪資、低尊嚴的三高二低環境，加薪只是基本盤，還需改善工作環境，吸引護理師回到醫院臨床第一線。該院為護理人員加薪是為了優化護理人員薪資環境，吸引更多人才投入，不是為了搶其他醫院的護理人力。

新光醫院於5月1日起，將為輪三班護理師調升薪資6.5％，薪資達到5.1萬元，如護理師輪三班，加上願意留滿2年，每個月多5000元，整體月薪達到6.33萬元，年薪約有88萬元，再合併大小夜值班津貼，年薪應可破百萬元。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，為提升護理人員薪資，衛福部健保署已提高急診等支付標準，目前應建立追蹤機制，讓護理師能真正拿到相關支付，除了薪資外應積極改善排班等勞動條件，降低護理師的辛勞而更願意留在職場。

成大醫院 薪資 護理師

延伸閱讀

護理師「安靜離職」進行中 最新統計近4個月已逾1300人

成大醫院驚爆「關病房危機」工會：再不加薪留不住人了

廣末涼子踹護理師遭捕全面停工！ 百萬YTR力挺：願意給工作機會

咆哮罵哭護理師瘋狂按鈴 台中住院男辯：疼痛難耐才心態炸裂

相關新聞

成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

護理師招募不易，人力持續流失，成大醫院更傳因護理人力流失，將關閉部分病房。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，向成大醫院了...

揪出潛在的復發攝護腺癌 北榮一技術讓腫瘤無所遁形

罹癌最怕復發，攝護腺癌經過手術治療，仍可能復發。62歲的江先生，10年前曾接受根除性攝護腺切除手術，術後PSA一度下降，...

考察中捷橘線 交長陳世凱：台中捷運系統進度要急起直追

立法院交通委員會今天到台中考察捷運橘線進度，交通部長陳世凱說，交通部正審查橘線，未來會加速，台中的捷運系統進度已落後其他...

減肥看血型！A型做靜態運動、O型多吃蛋白 這「1血型」當心脂肪堆積

你知道想要瘦身應該先看血型嗎？營養師高敏敏在Instagram和大家分享，不同血型有不同減肥方式！根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，不同血型需要參考不同的飲食調整方式和飲食建議，一起來看看吧！

今日白天氣溫回升 大台北中午時宛如夏天

今天清晨因為輻射冷卻效應影響各地出現明顯溫差，白天氣溫回升，中午時體感溫度宛如夏天，最高溫逼近30℃，大台北許多過馬路民...

高鐵過站未停補償措施出爐：退票價50%、贈精美禮品

台灣高鐵一列204北上車次原訂今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。高鐵公司表示，已針對疏失人員啟動內部調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。