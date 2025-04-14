揪出潛在的復發攝護腺癌 北榮一技術讓腫瘤無所遁形

罹癌最怕復發，攝護腺癌經過手術治療，仍可能復發。62歲的江先生，10年前曾接受根除性攝護腺切除手術，術後PSA一度下降，但隨後數值逐漸上升，雖以荷爾蒙去勢治療仍無法穩定控制病情。在接受PSMA正子攝影後，精準揪出隱藏在骨盆腔內的病灶，經放射線治療後，PSA指數開始下降。

台北榮總泌尿部主任黃逸修表示，攝護腺癌正悄悄成為男性健康的重要威脅，依國健署公布「111年癌症登記報告」，攝護腺癌在男性癌症中發生率高居第三名，超過50歲的男性族群發生率持續上升。而在「112年十大癌症死因」，攝護腺癌排行第五，死亡人數1815人。

黃逸修說，早期攝護腺癌的治療方式主要包括外科手術、放射線治療及荷爾蒙治療等，患者在治療後，一般會以血液中攝護腺特異抗原PSA來追蹤療效。但是，PSA可能產生假陽性或假陰性的反應，影響檢查準確度，再加上傳統影像檢查無法精確找出病灶的位置，導致醫護團隊難以評估並進行下一步治療。

台北榮總近年引進攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子攝影（PET），透過PSMA導向的同位素製劑，能夠在體內尋找並標記攝護腺癌細胞，搭配高解析度的核磁共振提供定位影像，發現潛藏病灶。2021年至今，醫院已進行約100位攝護腺癌復發病人的檢查及治療。

以62歲的江先生為例，經泌尿腫瘤團隊評估後，他接受放射治療，針對復發病灶進行攻擊，PSA指數顯著下降至接近零（0.008 ng/mL），並在後續一年半追蹤未見復發，目前已脫離荷爾蒙去勢治療，提高生活品質。

「有些患者在接受根除性攝護腺切除手術後，若是懷疑腫瘤復發，經檢查卻不一定能確認復發部位，增加治療困境。」黃逸修說，攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子攝影（PET）能在體內尋找並標記攝護腺癌細胞，再搭配數位化正子電腦斷層、正子核磁共振，助攻醫師鎖定轉移部位，精準下刀。

PSMA正子攝影的應用範圍，除了局部復發的攝護腺癌患者，對於轉移性攝護腺癌病患也有極大助益，提高病患治癒機會。黃逸修指出，PSMA正子攝影可說是現今偵測攝護腺癌復發轉移最準確的一種檢查，適用於復發及監測，輔助臨床醫師確認病灶的部位，並調整治療計畫。