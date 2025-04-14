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玉山八通關步道倒木阻路 玉管處搶通助山友下山

中央社／ 南投14日電

玉管處今天指出，玉山八通關步道東埔進入約9.5公里處有倒木阻斷通行，有10多名山友受困，玉管處人員開闢臨時道路，讓山友能順利下山，不過玉管處仍呼籲，山友小心通行。

玉山山區4月12日下大雨，有山友昨天向內政部國家公園署玉山國家公園管理處通報，八通關步道約9.5公里處有大量樹木崩塌，阻礙通行，10多名山友無法通行，只能先到位於八通關越嶺線西段14.6公里處的觀高山屋避難。

玉管處指出，昨天因山區不斷降雨，天候不佳，考量到工作人員安全，等到今天天氣轉好，玉管處2名員工和3名高山協作，前往崩塌地點清除樹木，開闢出臨時通道，讓10多名山友順利下山。

玉管處表示，工作人員雖開闢出臨時通道，不過山區天氣仍不穩定，呼籲山友行經該路段時小心通行。

山友 玉山國家公園

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