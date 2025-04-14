玉山八通關步道倒木阻路 玉管處搶通助山友下山

總是被暈車、暈船、暈機等頭暈症狀壞了出遊興致嗎？現在有一項新解方出爐，只要聽特定100赫茲的聲音1分鐘，就能刺激內耳、改善暈車等頭暈症狀，免吃暈車藥，引起熱議，有網友表示「真的很有效」，但也有不少網友聽完以後「頭更暈」、「沒坐車的時候聽有點頭痛」。

2025-04-14 15:18