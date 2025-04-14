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17日前日夜溫差大 18日起鋒面接近轉悶熱

中央社／ 台北14日電

氣象署今天表示，17日之前各地大致晴朗，要留意日夜溫差大；18日至20日鋒面接近、通過，中部以北易有局部短暫陣雨，各地高溫仍在攝氏30度上下，感受悶熱。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，17日之前天氣變化不大，各地大多晴朗穩定，東半部零星降雨，白天溫暖微熱，高溫約30度左右，但夜間清晨因輻射冷卻，普遍低溫約16至18度，局部會更低一些，要留意日夜溫差。

黃恩鴻表示，18、19日有一道鋒面在台灣北部海面，預估20日通過台灣，中部以北及東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲；21日鋒面遠離，但水氣仍偏多，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨。

黃恩鴻指出，目前資料顯示下週天氣變化快速，易有不定時短暫雨，不確定性高，仍需持續觀察。

溫度方面，黃恩鴻說，17日之前注意日夜溫差；18日至20日轉偏東南風，各地低溫會進一步回升到約20至22度，高溫仍維持30度上下，感受溫暖偏悶熱。

黃恩鴻提醒，16日晚間起至20日馬祖及金門地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

低溫 鋒面 高溫

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