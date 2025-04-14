考察中捷橘線 交長陳世凱：台中捷運系統進度要急起直追

立法院交通委員會今天到台中考察捷運橘線進度，交通部長陳世凱說，交通部正審查橘線，未來會加速，台中的捷運系統進度已落後其他都市，現在要急起直追，中央與地方一起努力。

立法院交通委員會今天到台中國際機場考察中捷橘線進度，委員會召委、民眾黨立委林國成與交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君、台中市捷運局副局長陳育正等人皆出席。

陳世凱會中致詞表示，他長期關心台中交通建設，針對捷運橘線延伸海線的可行性評估，交通部支持，目前是路線選擇問題。另外橘線進度，中市府有配合鐵道局的建議修正，未來橘線延伸海線的路線問題，中市府要做初步確定評估，才能加速進度。

陳世凱說，交通部尊重中市府在橘線主段與延伸段分開進度處理，但界面銜接部分應先說明，對未來整體推動會比較安心。交通部正審查橘線，未來會加速審查。

提到台中捷運系統進度，陳世凱指出，已落後其他都市，且落後不少，現在要急起直追，每條路線進度都要緊盯。其中藍線今年應該就可動工，橘線部分中央要與地方一起努力。

陳育正說，中捷橘線主線自台中國際機場起至霧峰，路線全長29.23公里，車站共26站，總經費新台幣1602億餘元，可改善機場聯外交通。可行性研究於民國113年7月間交通部原則同意，並在同年10月完成修正報交通部審議，希望交通部能盡速轉陳行政院審議。

林國成說，交通部支持中捷橘線盡快做，但也牽涉到台鐵和路線定案，交通建設在立法院都是不分黨派支持，考量台中市的人口與地理環境，有捷運發展的必要，交通路網建設需加速，交通委員會今天才會再次到台中考察。