快訊

經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季仍以猿隊優先

用路人注意！泰山塭仔圳整地挖破瓦斯管 濃度「瀕爆炸邊緣」

聽新聞
0:00 / 0:00

減肥看血型！A型做靜態運動、O型多吃蛋白 這「1血型」當心脂肪堆積

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏指出，減肥也可以參考血型決定方法。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏指出，減肥也可以參考血型決定方法。 示意圖／ingimage

你知道想要瘦身應該先看血型嗎？營養師高敏敏在Instagram和大家分享，不同血型有不同減肥方式。根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，不同血型需要參考不同的飲食調整方式和飲食建議，一起來看看吧！

A型

高敏敏指出，A型人適合多吃蔬果、植物性蛋白質，例如豆類、豆製品、五穀雜糧等等，另外因為A型人腎上腺皮質醇分泌量比較高，也更容易累積壓力，因此建議運動可以選擇瑜珈與伸展等靜態活動、幫助放鬆平緩情緒的運動。

B型

B型人免疫力和消化系統都相對較好，分解肉類和蛋白質的酵素較多，如果攝取過量的澱粉或玉米，容易降低代謝能力，使血糖飆高、堆積脂肪，因此高敏敏建議B型人的運動可以以營養為主，提升代謝力。

AB型

AB血型人飲食偏向A型加B型的綜合版，高敏敏表示蔬果、海鮮、豆類或豆製品等都很適合，另外記得避免刺激性食物，運動方面則可以動靜結合。

O型

O型人適合高蛋白飲食，例如常見的肉類、海鮮、Omega-3，此外高敏敏提醒盡量少吃澱粉。運動則可以採重訓與有氧交替的方式，幫助肌肉增長與減脂。

最後高敏敏也強調無論是哪種血型，減重是持之以恆的一件事，絕非一夕間可以成功，如果一昧的節食，反而會讓肌肉量流失。

減肥 營養師 血型

延伸閱讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

還在狂吃優格減肥？ 營養師提醒：吃錯小心會更胖

吵架絕不認錯的血型？A型還沒吵就道歉、AB型非真心 最後一名超固執

相關新聞

影／解決暈車嘔吐方法曝光！聽這音樂1分鐘就改善 網友尷尬：愈聽愈想吐

總是被暈車、暈船、暈機等頭暈症狀壞了出遊興致嗎？現在有一項新解方出爐，只要聽特定100赫茲的聲音1分鐘，就能刺激內耳、改善暈車等頭暈症狀，免吃暈車藥，引起熱議，有網友表示「真的很有效」，但也有不少網友聽完以後「頭更暈」、「沒坐車的時候聽有點頭痛」。

考察中捷橘線 交長陳世凱：台中捷運系統進度要急起直追

立法院交通委員會今天到台中考察捷運橘線進度，交通部長陳世凱說，交通部正審查橘線，未來會加速，台中的捷運系統進度已落後其他...

減肥看血型！A型做靜態運動、O型多吃蛋白 這「1血型」當心脂肪堆積

你知道想要瘦身應該先看血型嗎？營養師高敏敏在Instagram和大家分享，不同血型有不同減肥方式！根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，不同血型需要參考不同的飲食調整方式和飲食建議，一起來看看吧！

今日白天氣溫回升 大台北中午時宛如夏天

今天清晨因為輻射冷卻效應影響各地出現明顯溫差，白天氣溫回升，中午時體感溫度宛如夏天，最高溫逼近30℃，大台北許多過馬路民...

高鐵過站未停補償措施出爐：退票價50%、贈精美禮品

台灣高鐵一列204北上車次原訂今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。高鐵公司表示，已針對疏失人員啟動內部調...

高鐵列車板橋站未開車門事件 影響逾150旅客

高鐵204次列車今天上午發生到了板橋站卻未開車門事件。台灣高鐵公司統計，約有150餘名旅客受影響，除正調查相關疏失外，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。