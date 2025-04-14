減肥看血型！A型做靜態運動、O型多吃蛋白 這「1血型」當心脂肪堆積

你知道想要瘦身應該先看血型嗎？營養師高敏敏在Instagram和大家分享，不同血型有不同減肥方式。根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，不同血型需要參考不同的飲食調整方式和飲食建議，一起來看看吧！

A型

高敏敏指出，A型人適合多吃蔬果、植物性蛋白質，例如豆類、豆製品、五穀雜糧等等，另外因為A型人腎上腺皮質醇分泌量比較高，也更容易累積壓力，因此建議運動可以選擇瑜珈與伸展等靜態活動、幫助放鬆平緩情緒的運動。

B型

B型人免疫力和消化系統都相對較好，分解肉類和蛋白質的酵素較多，如果攝取過量的澱粉或玉米，容易降低代謝能力，使血糖飆高、堆積脂肪，因此高敏敏建議B型人的運動可以以營養為主，提升代謝力。

AB型

AB血型人飲食偏向A型加B型的綜合版，高敏敏表示蔬果、海鮮、豆類或豆製品等都很適合，另外記得避免刺激性食物，運動方面則可以動靜結合。

O型

O型人適合高蛋白飲食，例如常見的肉類、海鮮、Omega-3，此外高敏敏提醒盡量少吃澱粉。運動則可以採重訓與有氧交替的方式，幫助肌肉增長與減脂。

最後高敏敏也強調無論是哪種血型，減重是持之以恆的一件事，絕非一夕間可以成功，如果一昧的節食，反而會讓肌肉量流失。