高鐵過站未停補償措施出爐：退票價50%、贈精美禮品

台灣高鐵一列204北上車次原訂今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停。高鐵公司表示，已針對疏失人員啟動內部調查，調查結果出爐前，已暫停該名駕駛勤務。此外，賠償也將採從寬認定原則，針對204車次訖站為板橋站的旅客，將退還實收票價50%外，另也贈送精美禮品

高鐵公司表示，有關今天北上204車次於板橋站未開車門一事，經查約有150餘旅客行程受到影響，公司內部正就造成此一疏失進行調查並深切檢討，研提精進措施及機制，杜絕類案再次發生。而在調查結果出爐前，高鐵公司已現行暫停該名駕駛勤務。

針對旅客賠償事宜，高鐵公司指出，將採從寬認定原則，除將針對204車次訖站為板橋站之旅客，退還實收票價之50%外，另贈送精美禮品予所有受影響而行程有所延誤的旅客，以表達誠摯歉意。

高鐵公司強調，對於因人員疏失致旅客行程有所延誤，再次表達最誠摯的歉意，並將盡速完成內部調查、檢討並採取有效之改善措施及機制，確保類案不再發生。