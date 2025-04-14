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高鐵列車板橋站未開車門事件 影響逾150旅客

中央社／ 台北14日電
台灣高鐵一列204北上車次原今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停，高鐵公司表示，因人為疏失導致車門未開啟即離站，已針對疏失人員啟動內部調查。圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵一列204北上車次原今天上午8時26分抵達板橋站，但卻出現列車過站未停，高鐵公司表示，因人為疏失導致車門未開啟即離站，已針對疏失人員啟動內部調查。圖／聯合報系資料照片

高鐵204次列車今天上午發生到了板橋站卻未開車門事件。台灣高鐵公司統計，約有150餘名旅客受影響，除正調查相關疏失外，將針對訖站為板橋旅客，退還實收票價50%。

台灣高鐵公司下午針對列車到站車門未開事件，提出3點說明，台灣高鐵說，經查約有150餘名旅客行程受到影響。

其次，台灣高鐵提出對旅客的賠償，將採從寬認定原則，除將針對204車次訖站為板橋站的旅客，退還實收票價50%外，另贈送精美禮品予所有受影響而行程有所延誤的旅客。

台灣高鐵說，這起事件因人員疏失致旅客行程有所延誤，再次表達最誠摯的歉意，並將盡速完成內部調查、檢討並採取有效之改善措施及機制，確保類案不再發生。

根據台灣高鐵稍早提供的訊息，北上204車次上午8時26分抵達板橋站後，因人為疏失導致車門未開啟即離站。

行程 高鐵

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