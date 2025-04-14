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雲林旅運需求大 高鐵今起新增三班快速直達列車停靠雲林
高鐵公司今起將進行短期增班，每周新增17班次，因雲林旅外人口居全國之冠，高鐵雲林站使用需求高，每逢假日常一票難求，民進黨立委劉建國今表示，考量往來雲林乘客需求，其中3班南部快速直達列車將停靠雲林，高鐵同意未來會優先納入雲林旅運需求調整班表。
劉建國上周五召開協調會，與台大醫院雲林分院長馬惠明一同向高鐵公司反映地方乘車需求，劉建國表示，高鐵雲林站每逢連假一位難求，需仰賴加開列車紓解旅運壓力，且台大雲林分院今年3月已升格為準醫學中心，病患與家屬的往返交通需求也須納入考量。
加上即將在當地落成的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，未來將吸引眾多國內外學者與產業界人士來訪，雲林地區的乘車需求應被妥善考量。
高鐵公司副總經理陳信雄表示，自4月14日至6月底止，高鐵班表將進行短期增班，每周新增17班次，為回應雲林旅運需求，其中有3班為南部快速直達列車停靠雲林，包含南下2班次、北上1班次，7月1日起，高鐵將再增加約10班車次，會優先考量包括雲林在內的南部直達列車停靠站點。
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