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院內信喊話卻傳成關病房危機 成大：盼各界理解與支持

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院最近傳聞醫院將要關病房，工會呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更爲了能招募新血。圖中人物與新聞無關 本報資料照片
成大醫院最近傳聞醫院將要關病房，工會呼籲院方應提高護理師薪資，不僅是留住人才，更爲了能招募新血。圖中人物與新聞無關 本報資料照片

成大醫院院長李經維近期發布內部公開信向員工信心喊話，今卻傳出成大醫院恐面臨「關病房危機」，成大醫院企業工會直指「再不加薪留不住人」，對此，成大醫院稍早回應說，感謝各界關心醫療工作的辛勞，也期盼各界給予前線醫療團隊更多理解與支持。

李經維近期發布院內公開信，內容提及「接二連三的試煉、考驗，不免讓我們有些困惑、不安、甚至質疑我們該何去何從？」感謝同仁共體時艱，同時也點出因應人力供需壓力，實施諸多改善措施，其中「啟動臨床作業容量的調整，讓辛勞單位輪流休養生息」，一度被外界解讀認為是在回應健保個別醫院總額。

對此，李經維說，該封院內信主要針對川普總統發動關稅戰衝擊下，物流供應不穩、採購成本上漲，各式產業經營環境丕變，醫院也不會例外，不僅須預作因應，也需留意人心浮動。

他表示，邇來醫療界各種內外、主客觀條件也先後出現緊俏壓力，這是結構性、累積性因素，且全國各界也共同察見之困局，急診壅塞只是其中凸顯於外的「癥狀」之一，成大醫院在實務上努力調整因應，俾便勉力承擔社會責任並維持運轉秩序。

李經維也提到，正如新冠期間，若有特別政策、措施或作為，成大醫院在「變更作業狀態」之際，皆同步進行政策說明，避免同仁迷惘甚至誤解。

針對今天傳出成大醫院面臨「關病房危機」，成大醫院也回應，感謝各界關心醫療工作的辛勞，守護病人就醫權益與保障員工福祉，是成大醫院長久堅持的核心價值。

成大醫院強調，目前全國醫界近年面臨重大挑戰，成大醫院身為南台灣醫療重鎮，積極承擔社會責任，持續優化工作環境，期盼各界給予前線醫療團隊更多理解與支持。

團隊 成大醫院

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