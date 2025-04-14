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健保補助減重手術助攻三高防治 醫：別讓肥胖拖垮健康

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
恩主公醫院一般外科部主治醫師吳東琰指出，肥胖是造成三高共病的最大危險因子之一，若單靠運動與飲食難以控制，減重手術可成為一項輔助治療。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院一般外科部主治醫師吳東琰指出，肥胖是造成三高共病的最大危險因子之一，若單靠運動與飲食難以控制，減重手術可成為一項輔助治療。圖／恩主公醫院提供

三高族群在台灣不斷增加，根據國健署資料，18歲以上民眾中有逾五百萬人患有高血壓，高血脂比例也超過三成。醫師指出，除了年齡與基因，肥胖是造成三高共病的最大危險因子之一，若單靠運動與飲食難以控制，減重手術可成為一項輔助治療。

新北市恩主公醫院一般外科部主治醫師吳東琰說，健保自2020年起針對重度肥胖者補助減重代謝手術，符合BMI值≧37.5，或BMI值≧32.5但合併有高危險併發症如糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等條件的患者，經評估後可納入補助範圍。透過手術搭配生活管理，不少病患成功控制病情、減少藥物依賴，甚至重拾健康生活。

吳東琰分享，一名48歲貨運司機，長期與糖尿病、高血壓、高血脂對抗，甚至裝設心臟支架、注射胰島素近10年，嘗試各種方式減重未果。經團隊評估後進行「袖狀胃切除手術」，術後半年體重減輕約20公斤，8個月後糖化血色素從8.6%降至5.5%，擺脫了胰島素的束縛，血壓與血脂控制也有顯著進步。

另一位38歲科技業工程師則因工作壓力、飲食失控導致體重快速上升，併發高血壓與重度睡眠呼吸中止症，半夜打鼾聲如雷。手術前BMI值達35.5，經與吳東琰討論後選擇「縮胃繞腸手術」，半年內減重30公斤，體重下降約2成，不僅睡眠品質明顯改善，體檢報告紅字也消失，整體健康狀態大幅提升。

吳東琰表示，所謂代謝型肥胖，是指肥胖合併高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝等代謝異常，與心血管疾病、中風、癌症等慢性病風險高度相關。吳東琰指出，根據2024年「美國醫學會雜誌」一項追蹤7至12年的研究，減重手術對第二型糖尿病控制成效顯著，患者使用藥物更少，緩解率也更高。

他提醒，減重手術不是走捷徑，而是對抗代謝疾病的另一種選擇。當傳統方式無法有效控制病情，應尋求專業醫療團隊進行評估。現今手術方式多採腹腔鏡，或可透過達文西機器手臂操作，傷口小、恢復快，加上健保補助與完整追蹤機制，是肥胖與三高患者改善健康的一項重要管道。

手術 減重 肥胖

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