華山基金會生命教育之旅展 敬老體驗區同感長者不便
華山基金會即日起至19日在嘉義大學民雄校區大學館舉辦生命教育之旅展覽及活動，特別設置「敬老體驗區」，讓人體驗身體功能老化後不便，得以設身處地為長輩著想。
華山基金會「連結世代傳遞愛生命教育之旅」今天開幕，設置「生命故事區、懷舊世代區、返老還童區、道別園區、敬老體驗區、時光信箱區」等展區，期待為弱勢長輩注入更多關懷與支持。嘉義縣長翁章梁、嘉義大學校長林翰謙等人與會參觀。
其中敬老體驗區吸引不少大學生前來體驗，全身穿上限制動作的衣物及戴上模糊護目鏡、厚手套，坐輪椅前進及拿助行器爬樓梯；鄭姓學生告訴中央社記者，親身體驗後能感同身受老人諸多不便，也能體會無法及時行動焦慮感。
翁章梁接受媒體聯訪說，老一輩來看展覽就好像回到童年一樣，年輕人來此體驗看展，則能學習到如何尊重老人；感謝華山基金會長期對嘉義長輩服務，關心獨居老人身心靈健康，也開創了多元助老服務，讓獨居長輩因關懷而不孤單。
華山基金會表示，4月16日與19日各安排3場精彩「傳承講座」，邀律師、藥師等專業人士講述健康之路的啟發、預立遺囑與遺產規劃等實用知識，邀請社會大眾一同參與這場充滿感動與啟發的生命時光旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言