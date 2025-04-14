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華山基金會生命教育之旅展 敬老體驗區同感長者不便

中央社／ 嘉義縣14日電

華山基金會即日起至19日在嘉義大學民雄校區大學館舉辦生命教育之旅展覽及活動，特別設置「敬老體驗區」，讓人體驗身體功能老化後不便，得以設身處地為長輩著想。

華山基金會「連結世代傳遞愛生命教育之旅」今天開幕，設置「生命故事區、懷舊世代區、返老還童區、道別園區、敬老體驗區、時光信箱區」等展區，期待為弱勢長輩注入更多關懷與支持。嘉義縣長翁章梁、嘉義大學校長林翰謙等人與會參觀。

其中敬老體驗區吸引不少大學生前來體驗，全身穿上限制動作的衣物及戴上模糊護目鏡、厚手套，坐輪椅前進及拿助行器爬樓梯；鄭姓學生告訴中央社記者，親身體驗後能感同身受老人諸多不便，也能體會無法及時行動焦慮感。

翁章梁接受媒體聯訪說，老一輩來看展覽就好像回到童年一樣，年輕人來此體驗看展，則能學習到如何尊重老人；感謝華山基金會長期對嘉義長輩服務，關心獨居老人身心靈健康，也開創了多元助老服務，讓獨居長輩因關懷而不孤單。

華山基金會表示，4月16日與19日各安排3場精彩「傳承講座」，邀律師、藥師等專業人士講述健康之路的啟發、預立遺囑與遺產規劃等實用知識，邀請社會大眾一同參與這場充滿感動與啟發的生命時光旅程。

嘉義 華山基金會

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