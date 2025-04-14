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嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心是身體營養失衡發出的警訊。本報資料照片
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心是身體營養失衡發出的警訊。本報資料照片

一名竹科工程師，原本控糖減重效果明顯，短短一個月成功減重5公斤。但是，最近下班後都特別想吃雞排、洋芋片等高熱量鹹食，導致體重又回升。就醫檢查發現，他剛升格為新手爸爸，職場、育兒兩頭燒，壓力荷爾蒙檢測結果顯示皮質醇嚴重過量分泌，想吃高油、高糖、高鹽食物。

明明已經吃飽了，卻突然想吃重口味的雞排、洋芋片，或是甜滋滋的蛋糕、巧克力，減重專科暨家醫科醫師魏士航警告，嘴饞不是貪食，而是身體本能需求的自然反應，除了代表心理壓力大，也暗示缺乏某些營養素，更可能是體內某部位機能不佳的警訊。

魏士航以這名工程師為例，因壓力導致HPA軸（下視丘-腦垂體-腎上腺軸）活化，大量分泌皮質醇，這種生理反應會讓身體傾向攝取高熱量密度的食物，以儲備更多能量。壓力會讓人特別渴望超級加工食品，但是長期攝取這類食物不僅可能導致胰島素阻抗、影響血糖穩定，也會增加罹患憂鬱症的風險。

魏士航提醒，如果特別想吃某些食物時，應好好檢視飲食習慣、攝取的食物類別，找出到底是缺乏了那些營養素，別一味放縱食欲，避免大腦混淆飢餓感導致過度進食。他分析出其他4種可能因營養素不足導致特定飲食渴望的健康問題，包含鉻、鐵、鎂與維生素B群，會出現飲食渴望的健康問題。

1.缺鉻：鉻是調節胰島素的重要微量元素，缺乏時會導致血糖波動，讓人特別想吃甜食。建議補充糙米、燕麥、地瓜、馬鈴薯等優質碳水化合物，以及牛肉、雞肉等優質蛋白質，維持血糖穩定。

2.缺鎂：鎂具有調節血糖功效，缺乏鎂會引起對糖的渴望，特別是巧克力、甜甜圈等，可短暫升糖，讓心情感到愉悅。建議補充菠菜、燕麥、堅果種子類、全穀類以及豆類等鎂含量高的食物。

3.缺鐵：缺鐵性貧血者有愛嚼冰塊的習慣，因為可以活化交感神經，提升腦部血流量，短暫改善貧血症狀。建議適量攝取內臟食物與紅肉，食用深綠色蔬菜時搭配新鮮水果，補充維生素Ｃ幫助鐵吸收。

4.缺維生素B群：本能想吃高熱量食物，例如花生醬、炸物等；維生素B群參與神經傳導與能量代謝，缺乏時可能有明顯疲勞感。可多吃瘦肉、雞蛋黃與堅果，必要時可適量攝取保健品。

壓力 減重

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